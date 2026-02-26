Αγρίνιο: Ένοχος ο δολοφόνος της Δώρας – Η ποινή που του επιβλήθηκε

Ήταν Νοέμβριος του 2024 όταν δολοφονήθηκε η Δώρα, μητέρα τριών παιδιών, από τον πρώην σύντροφό της, στο Αγρίνιο. Σήμερα Πέμπτη (26.02.2026) ολοκληρώθηκε η δίκη για τη δολοφονία της, στο δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, με την επιβολή της ανώτατης των ποινών στον δράστη.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον πρώην σύντροφο της 43χρονης Δώρας για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του επέβαλε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επιπλέον για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας και της παραβίασης περιοριστικών όρων, του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης πέντε ετών και χρηματική ποινή 1000 ευρώ.

Η αγόρευση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας της έδρας σε μια αγόρευση που διήρκησε περίπου ένα τέταρτο μίλησε για ένα πολύ καλά προμελετημένο έγκλημα βάσει σχεδίου. Όπως υπογράμμισε τα στοιχεία της δικογραφίας και η συμπεριφορά του κατηγορούμενου πριν και μετά την πράξη κατέδειξαν ψυχραιμία, οργάνωση και απόλυτη επίγνωση των πράξεων του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην απουσία ειλικρινούς μεταμέλειας, σημειώνοντας πως ο κατηγορούμενος ουδέποτε ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη για την πράξη του. Η τοποθέτηση της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος της καταλόγισε «μένος» απέναντι στον εντολέα του.