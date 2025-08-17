Ελλάδα

Αγρίνιο: Φωτιά στην Ιόνια Οδό κοντά στην Γουριώτισσα – Διακοπή της κυκλοφορίας

Η φωτιά ξέσπασε από ελαστικό αυτοκινήτου
Η φωτιά δίπλα στην Ιόνια Οδό
Η φωτιά δίπλα στην Ιόνια Οδό

Φωτιά εκδηλώθηκε, σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή (17/8/2025) στην Ιόνια Οδό, κοντά στον κάμπο της Γουριώτισσας δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η φωτιά ξέσπασε απο ελαστικό οχήματος που έσκασε και επεκτάθηκε σε χωράφια παραπλεύρως της Ιόνιας Οδού.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα του αυτοκινητοδρόμου και γίνεται εκτροπή απο την παλαιά εθνική οδό.

Όπως φαίνεται, πολύ μεγάλες είναι οι ουρές που έχουν δημιουργηθεί στο αυτοκινητόδρομο.

Στην κατάσβεση συνέδραμαν και εναέρια μέσα και δεν άργησε να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση έχοντας ωστόσο η φωτιά προκαλέσει ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσης, γεωργικά μηχανήματα και ένα αυτοκίνητο ενώ κινδύνεψε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα όρια της οποίας έφτασε.

Οι ουρές που έχουν δημιουργηθεί
Οι ουρές που έχουν δημιουργηθεί
