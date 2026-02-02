Αγρίνιο: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» φώναζε η μητέρα της Δώρας που δολοφονήθηκε – Η δίκη και η συγγνώμη του δράστη

Ήταν Νοέμβριος του 2024 όταν δολοφονήθηκε η 43χρονη Δώρα, μητέρα τριών παιδιών, από τον πρώην σύντροφό της, στο Αγρίνιο. Σήμερα (2/2/26) ημέρα που αν ζούσε, η Δώρα θα είχε τα γενέθλιά της, ξεκίνησε η δίκη της υπόθεσης δολοφονίας της, στο δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας.

Σύμφωνα με το ilefkada, η δίκη ξεκίνησε με δήλωση του συνηγόρου του κατηγορούμενου, Πάνου Παναγιωτόπουλου, ότι ο δράστης είναι συντετριμμένος και ζητάει από την οικογένεια ένα μεγάλο συγνώμη. Ο δικηγόρος τόνισε μάλιστα, ότι ο κατηγορούμενος δεν πήγε με πρόθεση τη δολοφονία της γυναίκας στο Αγρίνιο αλλά ήθελε να διεκδικήσει την επιστροφή της στη ζωή του.

Το ίδιο υποστήριξη στη συνέχεια και ο κατηγορούμενος προσθέτοντας ότι το όπλο το είχε για να αυτοκτονήσει ο ίδιος μπροστά της. Αντί για αυτό βέβαια, πυροβόλησε και σκότωσε την άτυχη γυναίκα, μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο του Αγρινίου, ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

«Γιατί σκότωσες το παιδί μου;»

Σήμερα, όταν η μητέρα της αδικοχαμένης Δώρας αντίκρισε στο δικαστήριο τον άνθρωπο που έκοψε το νήμα της ζωής του παιδιού της, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον πόνο και την οργή της. «Γιατί σκότωσες το παιδί μου» άρχισε να του φωνάζει.

«Γιατί, το παιδί μου, γιατί;» ρωτούσε ξανά και ξανά απαρηγόρητη…

Είναι το δεύτερο παιδί που χάνει. Το 2010 είχε χάσει τον γιο της σε δυστύχημα.

Δε μπορούσε να δεχτεί τον χωρισμό

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος δε κατάφερε ποτέ να δεχτεί ότι η σχέση του με τη Δώρα είχε τελειώσει. Φέρεται να την παρενοχλούσε συστηματικά, να την απειλούσε και να παραβίαζε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά από καταγγελία της για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το ilefkada, αίσθηση προκάλεσε και η κατάθεση του συντρόφου της άτυχης Δώρας, του ανθρώπου που είχε σχέση μαζί της μετά τον κατηγορούμενο. Όπως είπε, δεχόταν και ο ίδιος απειλές από τον δράστη…

Λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη, ένταση δημιουργήθηκε από τον αδερφό της δολοφονημένης γυναίκας μόλις αντίκρισε για πρώτη φορά τον κατηγορούμενο.