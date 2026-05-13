Τουρκικά οπλισμένα F-16 κρατούν ψηλά τις εντάσεις στο Αιγαίο με νέες παραβιάσεις και παραβάσεις

Η Τουρκία κρατάει ψηλά το σκηνικό προκλητικότητας στο Αιγαίο αφού για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 προχώρησαν σε παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Η Τουρκία, με ένα ζεύγος οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης, προχώρησε σε συνολικά 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τουρκικά F-16 έκαναν δύο παραβιάσεις και 2 παραβάσεις, ενώ τις υπόλοιπες 3 παραβάσεις έκανε το ATR-72, όπως αναφέρει σήμερα (13.05.2026) το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική.

Η παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλοίο Ocean Link, είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες σε διεθνή ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω όταν δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία.

Οι Τούρκοι μάλιστα ζήτησαν από το πλοίο Ocean Link να αποχωρήσει. Στην περιοχή έπλεε η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας», η οποία παρενέβη και με σήμα της στο τουρκικό σκάφος ενημέρωσε ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας του αλλά εντός ελληνικής δικαιοδοσίας.

Έτσι αποτράπηκε η περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο εκτελεί κανονικά τις εργασίες του.