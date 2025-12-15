Άγριο επεισόδιο σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας: Νεαρός άνδρας με την απειλή όπλου άρπαξε την σύντροφό του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο κέντρο Αθήνας την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου όταν ένας νεαρός άνδρας μπήκε σε κατάστημα του εργάζονταν η κοπέλα του και με την απειλή ενός όπλου την έβγαλε έξω από αυτό και την επιβίβασε σε αυτοκίνητο.

Το απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι, όταν ένα νεαρός άνδρας με έναν φίλο του που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο έφτασαν έξω από κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο δράστης μπήκε στο εσωτερικό του μαγαζιού και με την απειλή ενός όπλου ρέπλικα ανάγκασε τη φίλη του με την οποία είχαν τσακωθεί να τον ακολουθήσει.

Οι υπάλληλοι που είδαν το περιστατικό ειδοποίησαν την αστυνομία, ενώ ο οδηγός το οχήματος άφησε το ζευγάρι κάπου στην οδό Αχαρνών.

Εκεί εντοπιστήκαν από τους αστυνομικούς οι οποίοι τους μετέφεραν στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας για να επιληφθεί της υπόθεσης.