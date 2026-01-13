Αγρότες: «Απόβαση» με τρακτέρ στην Αθήνα θα προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας στην πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης

Κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας να προτείνει στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά Καρδίτσας στις 1 το μεσημέρι της Τετάρτης (14.01.2026), όπως ανακοίνωσαν εκπρόσωποι νωρίτερα την Τρίτη (13.01.2026).

Στον Πλατύκαμπο Λάρισας, συνεδρίασε την Τρίτη η συντονιστική επιτροπή από αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις πρώτες δηλώσεις τους οι αγροτοσυνδικαλιστές ανέφεραν πως τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα τα αξιολογήσουν την Τετάρτη, στην πανελλαδική επιτροπή που θα γίνει στον Παλαμά της Καρδίτσας.

Την ίδια ώρα αποφάσισαν να προτείνουν στην πανελλαδική της Καρδίτσας, κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, προκειμένου να πάνε να συναντήσουν τον πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες.

«Συνεδρίασε σήμερα στον Πλατύκαμπο ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης της Τετάρτης που θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας», δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

Οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα περιμένουν να ενημερωθούν από τους συναδέλφους τους που παραβρέθηκαν στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό για τις νέες, περαιτέρω βελτιωμένες, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προτάσεις, οι οποίες θα τεθούν στην πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης στον Παλαμά Καρδίτσας.