Τραγωδία στην Ηλεία: Πέθανε 13χρονος μαθητής που τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο με πατίνι

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο ανήλικος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου μεταφέρθηκε
Ο δρόμος όπου σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα στα Μακρίσια Ηλείας

Τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σε δρόμο στα Μακρίσια στην Ηλεία νωρίτερα την Τετάρτη (29.04.2026). Ένας 13χρονος μαθητής τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο 13χρονος τραυματίστηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού της Ηλείας, όπου και κινούνταν με το πατίνι.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο -πάνω στον δρόμο αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος τραυματίστηκε βαριά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων.

Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς όμως, ο μικρός υπέκυψε στα τραύματά του.

