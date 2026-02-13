Ελλάδα

Αγρότες: Φορτηγά μεταφέρουν τα τρακτέρ που κατεβαίνουν στο Σύνταγμα για το συλλαλητήριο

Φορτωμένα σε φορτηγά έρχονται στην Αθήνα τα τρακτέρ που θα συμμετάσχουν στο παναγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα το απόγευμα
Τρακτέρ κατεβαίνουν στην Αθήνα
Τρακτέρ κατεβαίνουν στην Αθήνα

Με φορτηγά που μεταφέρουν τα τρακτέρ τους αλλά και λεωφορεία έρχονται στην Αθήνα αγρότες από τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο το απόγευμα της Παρασκευής (13.2.26). Οι αγρότες της Κρήτης έφτασαν στον Πειραιά με τα πλοία της γραμμής από Ηράκλειο και Χανιά στις 06:00 το πρωί.

Η κεντρική συγκέντρωση για το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή.

Στη Θεσσαλία, οι αγρότες έδωσαν το πρωί ραντεβού στον Πλατύκαμπο, την Αγιά, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα προκειμένου να συγκεντρωθούν για να κατευθυνθούν προς την Αθήνα, με λεωφορεία, ΙΧ και τρακτέρ τα οποία έχουν φορτωθεί σε φορτηγά. Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην πρωτεύουσα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προτίθενται να διανυκτερεύσουν στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Τα τρακτέρ που θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση μεταφέρονται με φορτηγά στην εθνική οδό.

 

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περίπου 130 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν λίγο μετά τις 6:00 το πρωί.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται να έχουν φτάσει έως τις 12:00 στις Αφίδνες Αττικής, συνοδεία οχήματος της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες μετακινούνται και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

 

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Σημειώνεται ότι λόγω της καθόδου των αγροτών, η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

 

Τα μεγαλύτερα ζητήματα με την κίνηση αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία και στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
100
69
55
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Δεν θα απαλλαγείς από εμάς» – Οι απειλές των Κινέζων στον σμήναρχο κατάσκοπο όταν τους είπε ότι θα βγει στη σύνταξη
Τυ έδωσαν μια κάρτα αναλήψεων, η οποία είχε εκδοθεί στο Χονγκ Κονγκ σε όνομα τρίτου - Με αυτή την κάρτα μπορούσε να κάνει αναλήψεις σε οποιοδήποτε ΑΤΜ ανά τον κόσμο
Ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
Νέα κατολίσθηση έκλεισε την παλαιά εθνική οδό Άρτας – Αμφιλοχίας, αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος
Μετά το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού λόγω κατολίσθησης και με τη νέα κατολίσθηση, η Ήπειρος έχει ουσιαστικά αποκοπεί στα δύο από την υπόλοιπη Ελλάδα, την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα
Κατολίσθηση στην παλιά εθνική οδό Αμφιλοχίας - Άρτας
Ο Παύλος ντε Γκρες απαντά για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Θέλω να προσφέρω στην χώρα μου, πολλά περνούν από το μυαλό μου»
«Είναι στο αίμα μου η πολιτική αλλά δεν είμαι πολιτικός», τόνισε - Τι είπε για τη σχέση του με τη Μαρί Σαντάλ και τα προβλήματα που καλείται να λύσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Παύλος Ντε Γκρες 22
Απόβαση αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα: Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στο κέντρο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με πολύωρη κινητοποίηση μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, με πρόθεση να αποχωρήσουν οργανωμένα το Σάββατο
Τρακτέρ στο Σύνταγμα 43
Newsit logo
Newsit logo