Καθίζηση και διακοπή κυκλοφορίας στη Θερμοπυλών στο κέντρο της Αθήνας, βίντεο

Λόγω καθίζησης οδοστρώματος, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχιλλέως στο κέντρο της Αθήνας στο Μεταξουργείο.

Εξαιτίας της καθίζησης, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από την Τροχαία σε παράπλευρες οδούς της περιοχής, όπως η Πειραιώς ή η Λεωφόρος Αθηνών.

Η οδός Θερμοπυλών έμεινε «ερμητικά» κλειστή.

Η ΕΛΑΣ απέκλεισε την πρόσβαση στο σημείο, ενώ έσπευσε και προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.

Η τρύπα είναι μικρής, σχετικά, διαμέτρου περίπου 50 εκατοστών, όμως έχει βάθος και εύρος γι’ αυτό, σύμφωνα με την Τροχαία, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να περάσει δίπλα της όχημα.