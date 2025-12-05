Συμβαίνει τώρα:
Αγρότες και κτηνοτρόφοι έστησαν μπλόκα κλείνοντας την Πατρών – Κορίνθου, αποκλεισμένα τα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Εξοχής

Στο μεταξύ, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στη διάρκεια έντασης μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ, στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία» και νοσηλεύεται στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής (05.12.2025) σε κλείσιμο της εθνικής οδού Πατρών – Κορίνθου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Συνάδελφοί τους της Βόρειας Ελλάδας απέκλεισαν τα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Εξοχής.

Συγκεκριμένα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας έστησαν μπλόκα στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, από τον ανισόπεδο κόμβο ανατολικού Αιγίου, έως τον ανισόπεδο κόμβο δυτικού Αιγίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων απέκλεισαν το ρεύμα προς τη συμπρωτεύουσα, ενώ κλειστό παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ.

Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο σε διασταύρωση 500 μέτρα πριν το τελωνείο της Εξοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό από τις 5:30 το απόγευμα και έχουν ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει έως τις 9:30 το βράδυ, λαμβάνοντας υπόψη τις κακές καιρικές συνθήκες και μη θέλοντας να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο.

 

Στο μεταξύ, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της έντασης που σημειώθηκε μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Όπως έγινε γνωστό ο αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα και νοσηλεύεται στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στο σημείο «Πράσινα Φανάρια» στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τρακτέρ των αγροτών προσπάθησαν να σπάσουν το μεσημέρι τον φραγμό που έχουν κάνει αστυνομικοί των ΜΑΤ.

 

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ένα τρακτέρ έκανε όπισθεν με ταχύτητα προκειμένου να περάσει το εμπόδιο που είχαν στήσει οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

