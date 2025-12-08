Ελλάδα

Αγρότες: Κλειστό το αεροδρόμιο Χανιών λόγω των κινητοποιήσεων – Μέχρι τις 11 το βράδυ οι πτήσεις στο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο

Στα Χανιά οι αγρότες επιτρέπουν μια αναχώρηση ανά 3 ώρες και τις αφίξεις αεροπλάνων - Πλήρως ανοιχτό έως τις 23:00 το «Νίκος Καζαντζάκης»
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Πανικός επικρατεί σήμερα (08.12.2025) στην Κρήτη, στο αεροδρόμιο Χανίων αλλά και στο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, μετά τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι έχουν δηλώνουν «ανυποχώρητοι» για δεύτερη εβδομάδα, σε ένδειξη αγανάκτησης για τη μείωση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια των προϊόντων.

Σοβαρά επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, πετροπόλεμο και δακρυγόνα σημειώθηκαν νωρίτερα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών έξω από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στην Κρήτη, το οποίο είχε κλείσει προσωρινά.

Μάλιστα, και στο Ηράκλειο οι αγρότες κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης». Στα μπλόκα σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο, οι αγρότες παραμένουν σταθεροί και αμετακίνητοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, γύρω στις 18:00 οι αγρότες έκαναν μικρή σύσκεψη και αποφάσισαν να επιτρέψουν την πραγματοποίηση μιας πτήσης ανά 3 ώρες, από το αεροδρόμιο Χανίων. Λίγες ώρες πριν, ήταν προγραμματισμένες 2 πτήσεις από το ίδιο αεροδρόμιο, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν με αποτέλεσμα πολίτες να δημιουργήσουν εντάσεις, αφού έχασαν τόσο την πτήση όσο και το εισιτήριό τους.

Σημειώνεται ότι οι προσγειώσεις αεροπλάνων, στα Χανιά, γίνονται κανονικά. Προβλήματα αντιμετωπίζουν μόνο οι επιβάτες που επιθυμούν να απογειωθούν από τα Χανιά. Οι αγρότες, μάλιστα, τονίζουν ότι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο όλο το βράδυ, ενώ για την πόφασή τους στη συνέχεια, θα συνεδριάσουν αύριο το πρωί στις 7.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, το «Ν. Καζαντζάκης» ο αερολιμενάρχης ζήτησε να αδειάσει η πίστα την οποία είχαν γεμίσει εκατοντάδες αγρότες το μεσημέρι, μετά από συμφωνία με την αστυνομία να αφεθούν ελεύθεροι 2 αγρότες που είχαν προσαχθεί λόγω των επεισοδίων.

Στη συνέχεια, ο αερολιμενάρχης προσπάθησε να να ανοίξει την πίστα προκειμένου να αποκατασταθεί η κατάσταση στο αεροδρόμιο και να φύγουν οι προγραμματισμένες πτήσεις, πράγμα που οδήγησε στις αντιδράσεις των αγροτών.

Τουλάχιστον 10 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από και προς Αθήνα και Ρόδο. Ωστόσο, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν τις πτήσεις να πραγματοποιούνται μέχρι τις 23:00 το βράδυ, ενώ μετά σκοπεύουν να το ξανά κλείσουν μέχρι αύριο το πρωί στις 10 ή 11.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν περίπου 150 μαθητές που ταξίδεψαν στην Κρήτη για πενθήμερες εκδρομές και κατέληξαν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Οι αγρότες αναφέρουν ότι δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους επιβάτες και να τους σεβαστούν, γι αυτό και επιτρέπουν να ανοίξει το αεροδρόμιο μέχρι τις 23:00.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
92
86
86
81
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι αγρότες σκληραίνουν κι άλλο τη στάση τους - Οι δρόμοι και οι παρακαμπτήριοι που είναι κλειστοί από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα
Από τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, μέχρι την Πελοπόννησο και πλέον την Κρήτη, ολοένα και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους
Κλείσιμο και των παραδρόμων στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας
Έλενα Παπαρίζου: Ο Κωστής Μαραβέγιας την αντικαθιστά στα σημερινά γυρίσματα του «The Voice of Greece»
Η ίδια μάλιστα δεν θα τραγουδήσει στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Περιστερίου, όπως ήταν προγραμματισμένο, και τη θέση της θα πάρει η αγαπημένη Πέγκυ Ζήνα
Έλενα Παπαρίζου
Θεσσαλονίκη: Τα βασανιστήρια που κάνουν οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» στα θύματά τους – «Για να δούμε χορεύεις;» και μετά ξύλο
Στα social media καταγράφονται αντιδράσεις, απειλές και εξηγήσεις από τις σκοτεινές ομάδες, που δρουν ανενόχλητες σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αφού έστησαν ενέδρα στον 14χρονο και τον σάπισαν στο ξύλο στον Χολαργό, πανηγύριζαν στα social media με το μαχαίρι της επίθεσης
«Άρχισαν να τον μαχαιρώνουν 2 φορές στο γλουτό, μια στην κοιλιά και 3 στο μπούτι, δεν έχασε τις αισθήσεις του» λέει στο newsit.gr φίλη του θύματος που δέχτηκε την επίθεση
Δράστες Χολαργός
9
Ταυτοποιήθηκαν όσοι αγρότες συμμετείχαν στα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά - Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες
Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία - οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατα συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών
Επεισόδια στα Χανιά
Ανανεώθηκε πριν 43 λεπτά
138
Newsit logo
Newsit logo