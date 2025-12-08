Αγρότες: Κλειστό το αεροδρόμιο Χανιών λόγω των κινητοποιήσεων – Μέχρι τις 11 το βράδυ οι πτήσεις στο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο

Πανικός επικρατεί σήμερα (08.12.2025) στην Κρήτη, στο αεροδρόμιο Χανίων αλλά και στο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, μετά τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι έχουν δηλώνουν «ανυποχώρητοι» για δεύτερη εβδομάδα, σε ένδειξη αγανάκτησης για τη μείωση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια των προϊόντων.

Σοβαρά επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, πετροπόλεμο και δακρυγόνα σημειώθηκαν νωρίτερα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών έξω από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στην Κρήτη, το οποίο είχε κλείσει προσωρινά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, και στο Ηράκλειο οι αγρότες κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης». Στα μπλόκα σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο, οι αγρότες παραμένουν σταθεροί και αμετακίνητοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, γύρω στις 18:00 οι αγρότες έκαναν μικρή σύσκεψη και αποφάσισαν να επιτρέψουν την πραγματοποίηση μιας πτήσης ανά 3 ώρες, από το αεροδρόμιο Χανίων. Λίγες ώρες πριν, ήταν προγραμματισμένες 2 πτήσεις από το ίδιο αεροδρόμιο, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν με αποτέλεσμα πολίτες να δημιουργήσουν εντάσεις, αφού έχασαν τόσο την πτήση όσο και το εισιτήριό τους.

Σημειώνεται ότι οι προσγειώσεις αεροπλάνων, στα Χανιά, γίνονται κανονικά. Προβλήματα αντιμετωπίζουν μόνο οι επιβάτες που επιθυμούν να απογειωθούν από τα Χανιά. Οι αγρότες, μάλιστα, τονίζουν ότι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο όλο το βράδυ, ενώ για την πόφασή τους στη συνέχεια, θα συνεδριάσουν αύριο το πρωί στις 7.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, το «Ν. Καζαντζάκης» ο αερολιμενάρχης ζήτησε να αδειάσει η πίστα την οποία είχαν γεμίσει εκατοντάδες αγρότες το μεσημέρι, μετά από συμφωνία με την αστυνομία να αφεθούν ελεύθεροι 2 αγρότες που είχαν προσαχθεί λόγω των επεισοδίων.

Στη συνέχεια, ο αερολιμενάρχης προσπάθησε να να ανοίξει την πίστα προκειμένου να αποκατασταθεί η κατάσταση στο αεροδρόμιο και να φύγουν οι προγραμματισμένες πτήσεις, πράγμα που οδήγησε στις αντιδράσεις των αγροτών.

Τουλάχιστον 10 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από και προς Αθήνα και Ρόδο. Ωστόσο, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν τις πτήσεις να πραγματοποιούνται μέχρι τις 23:00 το βράδυ, ενώ μετά σκοπεύουν να το ξανά κλείσουν μέχρι αύριο το πρωί στις 10 ή 11.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν περίπου 150 μαθητές που ταξίδεψαν στην Κρήτη για πενθήμερες εκδρομές και κατέληξαν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Οι αγρότες αναφέρουν ότι δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους επιβάτες και να τους σεβαστούν, γι αυτό και επιτρέπουν να ανοίξει το αεροδρόμιο μέχρι τις 23:00.