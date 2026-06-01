Ελλάδα

Μαρίνα Ζέας: Πως έγινε το ατύχημα του τουριστικού σκάφους με αλιευτικό – Βίντεο ντοκουμέντο

Ο ψαράς διασώθηκε την τελευταία στιγμή από στελέχη του Λιμενικού Σώματος
Μαρίνα Ζέας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ναυτικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μαρίνα Ζέας, όταν τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν 12 άτομα συγκρούστηκε με αλιευτικό σκάφος, με αποτέλεσμα το ψαράδικο να βυθιστεί.

Από την σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στο τουριστικό σκάφος και το αλιευτικό στη Μαρίνα Ζέας δεν υπήρξαν θύματα, ενώ ο ψαράς διασώθηκε την τελευταία στιγμή από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ψαράς είχε ρίξει άγκυρα στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και ψάρευε.

Όπως καταγγέλλεται, όταν αντιλήφθηκε την πορεία του τουριστικού σκάφους άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα προειδοποιώντας ότι το σκάφος κατευθύνεται πάνω του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει έγκαιρη αντίδραση.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως το τουριστικό σκάφος πέρασε κυριολεκτικά πάνω από το αλιευτικό, διαλύοντάς το και οδηγώντας το στον βυθό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο ψαράς βρέθηκε στη θάλασσα και πάλευε να κρατηθεί στην επιφάνεια μέχρι τη στιγμή που διασώθηκε από άνδρες του Λιμενικού, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχους σε αλιευτικά σκάφη.

Ο διασωθείς μεταφέρθηκε στο 5ο Λιμενικό Τμήμα και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του και έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι του.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ καταθέσεις δίνει και ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο κ. Γεώργιος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, τονίζοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας στη θάλασσα:

«Βλέπουμε όλοι ότι το τουριστικό σκάφος δεν τήρησε όλους τους κανόνες ασφαλείας και αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένα σοβαρό ατύχημα, όπου ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους τους συναδέλφους. Να τηρούνται κατά γράμμα οι κανόνες ασφαλείας και αποφυγής συγκρούσεων και να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση εν πλω. Ξεκινά η τουριστική περίοδος και η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα, ώστε να μη ζήσουμε ξανά τέτοια επικίνδυνα περιστατικά».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
119
104
66
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ομαλά η επιστροφή των εκδρομέων, με λίγες καθυστερήσεις στην Αθηνών – Κορίνθου
Από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 62.385 οχήματα και συγκεκριμένα 33.937 από την Αθηνών - Κορίνθου και 28.448 από την Αθηνών - Λαμίας
Κίνηση
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 10 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν – Την Τρίτη στον Ευρωπαίο ανακριτή οι υπόλοιποι 7
Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ελαφρώς τσιμπημένες» θερμοκρασίες το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου - Οι περιοχές που «χτύπησε» 35αρια ο υδράργυρος
Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, ξεκαθαρίζει ότι μπαίνουμε σε ένα σταθερό, καλοκαιρινό μοτίβο χωρίς ακρότητες και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι ιδανικό για εξορμήσεις στις παραλίες
Καιρός
Newsit logo
Newsit logo