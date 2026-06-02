Αργίες 2026: Πότε είναι τα επόμενα τριήμερα και τι μέρα είναι ο Δεκαπενταύγουστος

Μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλοί στρέφονται ήδη στις επόμενες αργίες του 2026 - Ποια τριήμερα απομένουν και ποιες ημερομηνίες ευνοούν αποδράσεις και διακοπές
Πηγή φωτό: iStock
Μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλοί αρχίζουν ήδη να κοιτούν το ημερολόγιο για τις επόμενες αργίες του 2026 και τα διαθέσιμα τριήμερα μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το φετινό ημερολόγιο δίνει ορισμένες καλές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις και προγραμματισμό διακοπών, αν και κάποιες μεγάλες αργίες πέφτουν κοντά σε Σαββατοκύριακο. Ξεχωρίζει φυσικά ο Δεκαπενταύγουστος, που και φέτος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εξόδους για τους Έλληνες.

Τι μέρα πέφτει ο Δεκαπενταύγουστος το 2026

Η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου 2026, πέφτει Σάββατο.

Αυτό σημαίνει ότι δεν δημιουργείται τριήμερο για τους περισσότερους εργαζόμενους, ωστόσο η περίοδος γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο παραμένει παραδοσιακά μία από τις κορυφαίες εξόδους του καλοκαιριού, με αυξημένη κίνηση σε νησιά, επαρχία και τουριστικούς προορισμούς.

Τα επόμενα τριήμερα του 2026

Μέχρι το τέλος της χρονιάς, τα βασικά τριήμερα που απομένουν είναι τα εξής:

28η Οκτωβρίου: Η εθνική αργία της 28ης Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, επομένως δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο. Ωστόσο, αρκετοί ενδέχεται να εκμεταλλευτούν άδεια δύο ημερών για μία μεγαλύτερη φθινοπωρινή απόδραση.

Χριστούγεννα 2026: Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, δημιουργώντας κανονικό τριήμερο:

  • Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου — Χριστούγεννα
  • Σάββατο 26 Δεκεμβρίου — Σύναξη της Θεοτόκου
  • Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Πρόκειται για το βασικό χειμερινό τριήμερο του δεύτερου μισού της χρονιάς.

Όλες οι μεγάλες αργίες που απομένουν το 2026

  • 15 Αυγούστου 2026 — Κοίμηση της Θεοτόκου (Σάββατο)
  • 28 Οκτωβρίου 2026 — Επέτειος του «Όχι» (Τετάρτη)
  • 25 Δεκεμβρίου 2026 — Χριστούγεννα (Παρασκευή)
  • 26 Δεκεμβρίου 2026 — Σύναξη της Θεοτόκου (Σάββατο)

Πώς διαμορφώνεται συνολικά το ημερολόγιο

Το 2026 θεωρείται σχετικά «μέτρια» χρονιά σε ό,τι αφορά τα ευνοϊκά τριήμερα, καθώς αρκετές αργίες πέφτουν μέσα στην εβδομάδα ή κοντά σε Σαββατοκύριακο χωρίς να προσφέρουν επιπλέον ημέρες ξεκούρασης.

Παρόλα αυτά, η περίοδος του καλοκαιριού και τα Χριστούγεννα εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικές ευκαιρίες για ταξίδια, διακοπές και σύντομες αποδράσεις.

Για πολλούς εργαζόμενους, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον προγραμματισμό της καλοκαιρινής άδειας, με τον Δεκαπενταύγουστο να παραμένει, ανεξαρτήτως ημέρας, το πιο χαρακτηριστικό σημείο κορύφωσης των θερινών διακοπών στην Ελλάδα.

