Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Οι αντιφάσεις του 41χρονου δράστη – Σκηνοθετημένο έγκλημα «βλέπουν» οι αρχές

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας αλλά και το πανελλήνιο, μετά από ακόμη μια γυναικοκτονία με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών και δράστη τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος ομολόγησε ότι διέπραξε το στυγερό έγκλημα.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας, ξεκίνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (01.06.26) όταν η αστυνομία δέχτηκε τρεις κλήσεις για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμάτα, καθώς γείτονες άκουσαν το ζευγάρι να τσακώνεται και την 39χρονη να καλεί σε βοήθεια. Σύμφωνα ωστόσο με νέα στοιχεία, αν και ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης επιχείρησε να προβάλει τον ισχυρισμό της νόμιμης άμυνας, η απουσία αμυντικών τραυμάτων στο σώμα του, οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι η σκηνή του εγκλήματος φέρεται να σκηνοθετήθηκε από τον σύζυγο.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κρεβάτι να τον απειλεί με μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι αμύνθηκε σε μια στιγμή έντασης. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι ζήλευε πολύ την 39χρονη, ενώ είχε και υποψίες ότι τον απατούσε, πράγμα που ήταν αφορμή των καυγάδων τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ο 41χρονος δεν φέρει το παραμικρό τραύμα που να υποδηλώνει συμπλοκή.

Παράλληλα, το γεγονός ότι το μαχαίρι του φονικού βρέθηκε στο αριστερό χέρι της άτυχης γυναίκας ενισχύει την εκτίμηση ότι ο δράστης φέρεται να τοποθέτησε το όπλο εκεί μετά την δολοφονία, προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές. Υπενθυμίζεται δε, ότι την ώρα του εγκλήματος, οι δύο ανήλικες κόρες τους, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

«Γιατί το έκανες;»

Σοκαρισμένη είναι και η οικογένεια του 41χρονου, που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι η 39χρονη βρήκε τέτοιο τραγικό θάνατο από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου.

Μάλιστα, η μητέρα του φέρεται να κατέρρευσε όταν έμαθε τι είχε συμβεί, ενώ μιλώντας στο newsit.gr ανέφερε πως πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα, είδε τον γιο της και τον ρώτησε: «Γιατί το έκανες;». Λίγο αργότερα κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Η 39χρονη ήταν πολύ καλή κοπέλα. Τη βλέπαμε συχνά με τον άντρα της. Εκείνος πολλές φορές είχε μια περίεργη συμπεριφορά, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Ήξερα ότι πήγαινε σε σχολή χορού και χόρευε. Της άρεσε πάρα πολύ», λέει στο newsit.gr πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον της γυναίκας.

Το χρονικό

Στις 1:47 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 1:52, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ωστόσο, μέσα στα 5 αυτά λεπτά το κακό είχε ήδη γίνει και οι φωνές είχαν σταματήσει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αστυνομικοί και κάτοικοι χτυπούσαν την πόρτα χωρίς κανείς να ανοίγει. Λίγη ώρα αργότερα ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα. Κατά την έρευνά τους οι αστυνομικοί βρήκαν την 39χρονη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ φαίνεται να είχε δεχθεί πολλαπλά τραύματα. Στα χέρια της βρισκόταν το μαχαίρι.

Αρχικά ο 41χρονος, που εργάζεται σε λογιστικό γραφείο, προσπάθησε να δώσει διάφορες εκδοχές, ωστόσο στο τέλος παραδέχτηκε ότι σκότωσε την ίδια τη γυναίκα του ενώ δίπλα κοιμούνταν τα δύο παιδιά τους… Ο ίδιος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι άνοιξε τα μάτια του τα ξημερώματα και είδε από πάνω του τη γυναίκα του να τον απειλεί με μαχαίρι.

Σύμφωνα με μάρτυρες ωστόσο είχε προηγηθεί άγριος καυγάς. Και – σύμφωνα με τους κατοίκους – δεν ήταν η πρώτη φορά. Κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν πως το ζευγάρι τον τελευταίο καιρό τσακώνονταν συχνά και είχαν ακούσει τη γυναίκα να φωνάζει πως ο σύζυγός της τη χτυπά με ζώνη, απειλώντας τον πως θα τον καταγγείλει στην αστυνομία. Πληροφορίες ανέφεραν επίσης ότι ο άνδρας τη ζήλευε υπερβολικά.

Η 39χρονη, που αγαπούσε τον χορό, δεν είχε άλλη ευκαιρία και μετά από ακόμα έναν άγριο τσακωμό άφησε την τελευταία πνοή της από τα χέρια του συζύγου της.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.