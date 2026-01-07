Αγρότες: Μπλόκα Πέμπτη και Παρασκευή αποφάσισε η συνέλευση στη Νίκαια – Πανελλαδική σύσκεψη για συνάντηση με Μητσοτάκη

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο ισχυρό μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας με τους αγρότες να αποφασίζουν κλιμάκωση του αγώνα τους, από τη στιγμή που, όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα βασικά αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, θα ακολουθήσει πανελλαδική σύσκεψη για να υπάρχει μία ενιαία στάση όλων των μπλόκων με στόχο συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά από 39 ημέρες στο ισχυρό μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, οι αγρότες της περιοχής ζητούν να συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ δήλωσαν απογοητευμένοι με τις ανακοινώσεις, που έκαναν νωρίτερα οι υπουργοί της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι τάσσονται υπέρ μίας συνάντησης με τον πρωθυπουργό, όπως έγινε γνωστό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Ωστόσο, στη συνέλευση που έγινε στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν από την Πέμπτη (08.01.2026) σε 48ωρο αποκλεισμών εθνικών οδών και κομβικών σημείων σε παρακαμπτήριους δρόμους.

Επιπλέον, ζήτησαν να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική διάσκεψη το Σαββατοκύριακο (10 – 11.01.2026) για να καθοριστεί η στάση τους από εκεί και πέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά από 39 ημέρες περιμέναμε εξειδίκευση. Εμείς λέμε, συνεχίζουμε», είπε χαρακτηριστικά ο αγροτοσυνδικαλιστής Ρίζος Μαρούδας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι αγρότες και στην Καρδίτσα (Ε- 65), οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν με τρακτέρ προς τον Μπράλο, αλλά και προς το Μουργκάνι, ώστε να αποκλειστεί ο δρόμος προς Ιωάννινα και Γρεβενά.

Την ίδια ώρα, όμως, μπλόκα κυρίως από τη βόρεια Ελλάδα κινούνται στην κατεύθυνση να ζητήσουν, επίσης, ραντεβού με τον πρωθυπουργό, χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση. Μεταξύ αυτών των μπλόκων είναι εκείνο στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, αλλά και των Μικροθηβών.

Σε εξέλιξη είναι η συνέλευση στο άλλο ισχυρό μπλόκο, αυτό των Μαλγάρων.

Αποκλεισμό της Ιονίας Οδού και των παραδρόμων προαναγγέλλουν οι αγρότες του Αγγελόκαστρου

Στην Αιτωλοακαρνανία, συνεδριάζουν στις 8:30 το βράδυ οι κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου οι οποίοι δηλώνουν ότι από τις 8 το πρωί της Πέμπτης και έως το βράδυ της Παρασκευής (09.01.2026), θα κλείσουν την Ιονία Οδό και τους παραδρόμους.

Η Συντονιστική τους Επιτροπή θα προχωρήσει σε αποκλεισμούς του κόμβου Κουβαρά και των παρακαμπτήριων οδών.

Το μήνυμα της κυβέρνησης στους αγρότες

«Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω», ξεκαθάρισε μέσω του Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο το απόγευμα της Τετάρτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή».

Στην περίπτωση, ωστόσο, που οι αγρότες παραμείνουν στα μπλόκα, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

«Δύο είναι οι πτυχές. Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και αυτή νομίζω ότι όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας».

«Η κυβέρνηση, δια των αρμόδιων Αρχών, της Ελληνική Αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλλει τον νόμο», τονίζει.

«Στους πολλούς, που ζητάνε για τον κλάδο τους, παρεισφρέουν και κάποιοι που είτε τους κόπηκε το πάρτι είτε είναι μπαταχτσήδες, κάποιοι λίγοι είναι αυτοί έχουν βγει και κάποια ονόματα στη φόρα, και σου λέει δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα εμείς θα μείνουμε εδώ, θα προσπαθήσουμε να ερεθίσουμε ως προς το θέμα των αιτημάτων και τους υπόλοιπους… Εγώ καλώ τους πολλούς που είναι και στις κινητοποιήσεις, να δουν ότι είμαστε κυβέρνηση που περνάει από τα λόγια στα έργα».

«Το να φύγουν από τα μπλόκα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο και το ζητάω πραγματικά», σημειώνει.

Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες, ως γνωστόν, προχώρησαν νωρίτερα την Τετάρτη τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

– θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

– παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

– αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων.