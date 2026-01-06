Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Ενισχύονται τα μπλόκα, ο χάρτης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση αυξάνει την πίεση ώστε να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις, οι αγρότες είναι αμετάβλητοι. Συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους δεν πρόκειται να έρθουν σε διάλογο ούτε να σπάσουν τα μπλόκα. Ως απάντηση στο «τα όρια έχουν εξαντληθεί» και εν αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων ενίσχυσης, απειλούν πως θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι αγρότες στη Λάρισα παραμένουν στο μπλόκο της αερογέφυρας της Νίκαιας με αποτέλεσμα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να παραμένει κλειστό. Την ίδια στιγμή έχουν ανακοινώσει πως από τις 11:00 έως τις 13:00, θα αφήσουν ανοιχτά τα διόδια Μακρυχωρίου.

Λόγω της κατάστασης στην αερογέφυρα, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις οποίες ανέβασε ΕΔΩ.

Κλειστή την Περιμετρική Πατρών

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας. Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Μάλιστα ιερέας από τη Μητρόπολη Πατρών, μετέβη στην Περιμετρική στο σημείο των συγκεντρώσεων προκειμένου να τελεστεί αγιασμός στους αγρότες και στα τρακτέρ.

Σχετικά με τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, οι μπάρες των διοδίων του Αγγελόκαστρου παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη, όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη Βοιωτία

Στη Βοιωτία, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου – Λιβαδειάς, Λιβαδειάς – Θηβών, Θηβών – Χαλκίδας. Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου).

Αποκλεισμοί και στον Έβρο

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής.

Η απόφαση πάρθηκε στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 35η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα.

Σήμερα το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Ανοιχτό παραμένει το τελωνείο Κήπων στον Έβρο μόνο για φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα από την Τουρκία, καθώς και για ΙΧ αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία.

Η κίνηση από την Τουρκία προς την Ελλάδα είναι περιορισμένη, ενώ δεν πραγματοποιούνται καθόλου μεταφορές φορτηγών από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Στην ελληνική πλευρά, δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα επί της Εγνατίας Οδού, με την ουρά να φτάνει τα δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών αν και δεν υπάρχει δημοσιονομικό απόθεμα.

