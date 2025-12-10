Αγρότες: «Σφίγγει» ο κλοιός των κινητοποιήσεων – Τα ενεργά μπλόκα, οι αποκλεισμοί και οι εντάσεις σε όλη τη χώρα

Ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες, οι οποίοι έχουν σχηματίσει μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη εβδομάδα, ως ένδειξη αγανάκτησης στην ακρίβεια και την μείωση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενεργά μπλόκα συναντώνται στον κόμβο Νίκαιας, όπου είμαι συγκεντρωμένα πάνω από 2.000 τρακτέρ αγροτών, στον κόμβο Κουρλαμπά, στο Άργος, στα διόδια των Μαλγάρων, στη Θήβα, στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο Μπράλου, στον Ε65 έξω από την Καρδίτσα, στο Κάστρο Βοιωτίας στην εθνική οδό, στο τελωνείο Ευζώνων και στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Ακόμη κλειστοί είναι οι δρόμοι στο τελωνείο Προμαχώνα, στα πλευρικά διόδια Κιάτου, στην εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στον κόσμο κάτω Αχαΐας, στον κόμβο Αγγελοκάστρου αλλά και στην Κρήτη. Συγκεκριμένα στον κόμβο Σούδας – Χανίων, στο λιμάνι και στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου.

Και σε άλλα πολλά νησιά συναντώνται ενεργά μπλόκα όπως στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, τη Μυτιλήνη, τη Λήμνο και τη Σάμο. Μερικός αποκλεισμός ισχύει σε αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, σε Βόνιτσα, Άρτα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, σε Λάρισα, Βαρικό, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Χαλκιδική, Φλώρινα, Ξάνθη, Έβρο και Δράμα.

Την ίδια ώρα οι αγρότες έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις σε ακόμη περισσότερες περιοχές, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Δείτε live τα αγροτικά μπλόκα

Έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Νέο μπλόκο ανακοίνωσαν οι αγρότες της Κεντρικής Εύβοιας, επαναφέροντας την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων. Όπως αναφέρει το Eviakosmos.gr, κλείνουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 18:00 έως τις 19:00 σήμερα το απόγευμα.

Η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί και σχεδιάζει ρυθμίσεις για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω παρακαμπτηρίων, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών.

Οι αγρότες στη Χαλκίδα, που συνεχίζουν τις πιέσεις τους προς την Πολιτεία, επιλέγουν ξανά έναν από τους πιο κρίσιμους οδικούς άξονες της περιοχής, θέλοντας να στείλουν σαφές μήνυμα για τα αιτήματά τους. Οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια των πρόσφατων δράσεων που έχουν κλιμακωθεί σε όλη τη χώρα.

Λάρισα

Διαμαρτυρία με τρακτέρ έξω από γραφεία των τριών βουλευτών της ΝΔ ετοιμάζουν οι αγρότες της Λάρισας για την Παρασκευή, ενόψει της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, το Σάββατο στην Λάρισα.

Αύριο (11.12.2025) θα μεταβούν στο μπλόκο της Νίκαιας φορείς και σωματεία για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες, ενώ θα πραγματοποιηθεί συναυλία. Την Παρασκευή το απόγευμα, αγρότες του μπλόκου, θα μεταβούν με τα τρακτέρ τους στην Λάρισα, όπου θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών.

Το Σάββατο στις 12:00 ρο μεσημέρι, στην πανελλαδική συνέλευση θα οριστεί η επιτροπή των αγροτών που θα καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση, όπως επίσης και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, πριν την συνάντηση στο Μαξίμου.

Σέρρες

Στα γραφεία βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Σερρών μετέβησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, με έμφαση στο νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Οι αγρότες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, έφτασαν με τα τρακτέρ και αγροτικά τους οχήματα στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο των Σερρών, όπου άφησαν τα μηχανήματα και μετά κατευθύνθηκαν πεζή στα γραφεία των εκλεγμένων βουλευτών του νομού.

Βόλος

Σε πολύωρο αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, από ξηρά και θάλασσα, προχώρησαν αγρότες της Θεσσαλίας αλλά και αλιείς από την ευρύτερη περιοχή.

Έντονες ήταν οι διαπραγματεύσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν στο σημείο για να αποτρέψουν τον επηρεασμό της λειτουργίας του λιμανιού. Εν τέλει, μετά από τέσσερις ώρες κινητοποιήσεων αγρότες και αλιείς αποχώρησαν χωρίς εντάσεις.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 9.30 το πρωί τα πρώτα τρακτέρ από τον κόμβο Μικροθηβών μπαίνουν στο Βόλο και κατευθύνονται προς το λιμάνι. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στην είσοδο και την έξοδο τόσο του επιβατικού όσο και του εμπορευματικού λιμανιού.

Στον Βόλο κατέφτασαν αγρότες και απο τα άλλα μπλόκα της Θεσσαλίας. Το λιμάνι γέμισε από κόσμο και οι διαπραγματεύσεις με την αστυνομία ξεκίνησαν.

Η κινητοποίηση έγινε μια ημέρα μετά την παραγγελία που απέστειλε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στους εισαγγελείς της χώρας για παρέμβασή τους με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών με την επισήμανση πως η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια και οι απρόκλητες φθορές, είναι εγκλήματα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα.

Μετά τη μία μετά το μεσημέρι αγρότες και αλιείς συντεταγμένα αποχώρησαν. Είχε προηγηθεί, όπως είπαν, τελεσίγραφο των αρχών να ολοκληρώσουν μέχρι την ώρα εκείνη την κινητοποίησή τους διαφορετικά θα εφαρμοζόταν η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις.

Ένταση στη γέφυρα Ρίου – Ανντιρρίου

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών προκλήθηκε το μεσημέρι στο μπλόκο του Ρίου-Αντιρρίου. Οι αγρότες ήθελαν να προσεγγίσουν τη γέφυρα με τα τρακτέρ τους προκειμένου να ανοίξουν τα διόδια, αλλά λίγο πριν τη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, συνάντησαν το μπλόκο της αστυνομίας.

Αποφάσισαν να συνεχίσουν με τα πόδια και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση κρότου-λάμψης, ενώ ένας αγρότης επιτέθηκε με μαγκούρα στα ΜΑΤ.

Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Ένταση επικράτησε στα Πράσινα Φανάρια στον κόσμο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης όταν αγρότης πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικό, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Αγρότης πήγε να οργώσει το χωράφι του κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, η αστυνομία που βρέθηκε εκεί του ζήτησε ταυτοποίηση στοιχείων, ζήτησε από άλλους αγρότες βοήθεια και όταν ήρθαν πιάστηκαν στα χέρια.

Οι αρμόδιες Αρχές ανακοίνωσαν την ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στα γεγονότα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ταυτοποιήσεις αφορούν:

ένα άτομο που πέταξε πέτρα προς την αστυνομία,

τον οδηγό του τρακτέρ που κινήθηκε επικίνδυνα προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ,

δύο ακόμη άτομα τα οποία ακούγονται στο υλικό να φωνάζουν «πάτα τον».

Προσωπικές ιστορίες αγροτών

Τον δικό τους αγώνα δίνουν οι αγρότες, ο οποίοι θέλουν να ακουστεί η φωνή τους, και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους προκειμένου να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς από το επάγγελμά τους. Μιλώντας στο newsit.gr, περιγράφουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον,

«Είμαι αγρότης 4ης γενιάς και θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί στα χωράφια. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι εδώ και 6 χρόνια με τη γεωργία. Με κέρδισε αυτή η δουλειά. Οι νέοι όπως εγώ δεν στρέφονται εύκολα στον αγροτικό τομέα. Έχει μεγάλα έξοδα και είναι ένα κλειστό επάγγελμα. Δεν μπορεί ένας νέος να ξεκινήσει με αυτά τα ψίχουλα που δίνουν. Ο στόχος μας δεν είναι να τα παρατήσουμε, απλά κάθε τέλος σεζόν η κατάσταση είναι ζόρικη. Όσο μπορούμε θα το παλέψουμε», λέει ο 25χρονος αγρότης, Νίκος Ντελμπίζης, από την Επανομή.

«Εγώ ασχολούμαι από μικρός με τον αγροτικό τομέα. Είναι αστείο όλο αυτό που γίνεται. Υπάρχουν κονδύλια που τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει τους αγρότες και κάποιοι τα κάνουν σπίτια, αυτοκίνητα. Παρουσιάζουν εμάς σαν κακούς αγρότες και οι πραγματικά κακοί δεν τιμωρούνται», περιγράφει από την πλευρά του ο 31χρονος Δημήτρης Τσίλιας, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Τρολόφου.

Και συμπληρώνει στο newsit.gr: «μείς όμως χάνουμε τα χρήματα για να τα πάρουν αυτοί. Θέλουμε να υπάρξει ένα σχέδιο για τον αγροτικό τομέα, να μπορούμε να παράξουμε, σταθερές τιμές για να μπορούμε να γνωρίζουμε και εμείς πως θα κινηθούμε. Είμαστε τώρα όλη μέρα στα μπλόκα, δεν μπορούμε να λείψουμε και πρέπει να είμαστε εδώ».