Αγροτικά μπλόκα: Νέες κινητοποιήσεις σε Αθηνών – Λαμίας και Εγνατία – Στην Κρήτη αποφάσισαν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Νέα μπλόκα στήθηκαν σήμερα (06.12.2025) στα διόδια Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό και στην Αθηνών – Λαμίας. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης αντιδρούν με τη σειρά τους μπλοκάροντας το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Κομβόι τρακτέρ από Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Καστοριά και άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκαν στα διόδια Σιάτιστας στη Κοζάνη. Οι αγρότες έστησαν μπλόκο και έκλεισαν την Εγνατία Οδό για όλα τα οχήματα, με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται από τον παλιό και παράπλευρο δρόμο Κοζάνης-Σιάτιστας.

Τις επόμενες ώρες τα διόδια θα ανοίξουν και πάλι για τα ΙΧ.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι αγρότες έστησαν μπλόκα και στα διόδια Αγγελοκάστρου στην Αιτωλοακαρνανία αλλά και στο Άκτιο.

Σχετικά με τα διόδια Αγγελοκάστρου, οι αγρότες έφτασαν στις 12 το μεσημέρι με δεκάδες τρακτέρ, και ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς για να περάσουν στην εθνική οδό.

Στα διόδια του Άκτιου έχουν στήσει μπλόκα αγρότες από τη Βόνιτσα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, την Κυριακή μάλιστα αναμένεται να συνεδριάσουν για τις επόμενες κινήσεις του. Μάλιστα από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων.

Οι αγρότες στις Σέρρες απέκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος των Κερδυλλίων ενώ μπλόκα στήθηκαν και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Κομοτηνής αλλά και στον κόμβο της Κουλούρας.

Κλειστή παραμένει και η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, ενώ οι αγρότες της Βοιωτίας, ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας.

Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Οι αγρότες στη Θεσσαλία αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους με αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα να γίνει μεσοβδόμαδα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή.

Το μπλόκα σε Ε65, στην Καρδίτσα, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, αναμένεται να ενισχυθεί με νέες «δυνάμεις». Λίγο πιο κάτω, αγρότες έχουν μπλοκάρει και τα διόδια του Λόγγου.

Ουρές χιλιομέτρων σχημάτισαν τα τρακτέρ στην Αθηνών – Λαμίας

Υπό κατάληψη και ο κόμβος του Μπράλου, έξω από τη Λαμία.

Αγρότες από την περιοχή της Λαμίας, τη δυτική και ανατολική Φθιώτιδα, το Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας και το δήμο Καμένων Βούρλων, έδωσαν ραντεβού με πάνω από 100 τρακτέρ.

«Η δύναμη είναι πολύ μεγάλη όπως και η αγανάκτησή μας για όσα βιώνουμε», λέει ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Γιώργος Παλιούρας, που έδωσε ραντεβού με τους υπόλοιπους αγρότες και κτηνοτρόφους στην εθνική οδό.

Αγρότες κατάφεραν να σπάσουν το φράγμα της αστυνομίας στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας και έστησαν μπλόκο με τα τρακτέρ τους στις Μικροθήβες, και στα 2 ρεύματα. Προς ένδειξη διαμαρτυρίας έκαψαν άχυρα και πέταξαν γάλα.

Μπλοκάρουν και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης, θα αποκλειστεί από τη Δευτέρα (08.12.2025) και επ’ αόριστον και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου θα συμμετέχουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το νομό Λασιθίου, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην Παχειά Άμμο στις 09:00 και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο.

3 μπλόκα στην Κάτω Αχαΐα

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 μπλόκα στον νομό. Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Μάλιστα οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Υπό αποκλεισμό τα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνο η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής (5/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει χθες το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.

Η διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων γίνεται κανονικά από μία λωρίδα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη χώρα. Επίσης, επιτρέπεται κανονικά η διέλευση σε φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Ωστόσο, περίπου 500 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά, επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου στο ύψος του οικισμού Αρδάνιο και επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού, λίγο πριν από τον οικισμό του Προβατώνα.

Ως ένδειξη καλής θέλησης, οι αγρότες έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τρίτης τη σταδιακή έξοδο από την Ελλάδα σε περισσότερα από 170 φορτηγά-νταλίκες.

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν χθες οι αγρότες της Λέσβου, οι οποίοι έχυσαν γάλα στο δρόμο και έκαψαν σανό.