Αιγάλεω: Νεκρή μια 65χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της
Πυροσβεστικό όχημα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 65χρονη, μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Αιγάλεω αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχες σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.

Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.

