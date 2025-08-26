Αίγινα: Γυναίκα έχασε την ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στην βάρδια

Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/8/2025) στην παραλία Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, όπου μια 79χρονη γυναίκα πέθανε, την ώρα που περίμενε το ασθενοφόρο για να έρθει να την βοηθήσει.

Η ηλικιωμένη λιποθύμησε μέσα στο νερό σε παραλία στην Αίγινα και ανασύρθηκε από τον ναυαγοσώστη. Η 79χρονη είχε τις αισθήσεις της αρχικά, όμως στη συνέχεια έπαθε ανακοπή. Ένας ιδιώτης γιατρός της έκανε ΚΑΡΠΑ, η ηλικιωμένη στη συνέχεια επανήλθε και είχε τις αισθήσεις της για περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά περιμένοντας το ασθενοφόρο.

Οι λουόμενοι κάλεσαν άμεσα το κέντρο Υγείας του νησιού για να έρθει ασθενοφόρο, ωστόσο όπως καταγγέλλεται δεν υπήρχε βάρδια εκείνη την ώρα, άρα δεν υπήρχε και διαθέσιμος οδηγός για το όχημα, σύμφωνα με το MEGA.

Η απάντηση της ιατρού μάλιστα που εφημέρευε στο ΚΥ ήταν ότι κανένας από τους τρεις οδηγούς του δεν είχε βάρδια εκείνη την ώρα. Ωστόσο τους έπαιρνε τηλέφωνο, μήπως κάποιος μπορούσε να βοηθήσει εκτάκτως.

Η Μαίρη Αγρογιάννη μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος στο OPEN πως υπάρχουν τρεις κενές οργανικές θέσεις οδηγού για το ΚΥ του νησιού. «Με τρεις οδηγούς δεν μπορούν να καλυφθούν βάρδιες ενός μήνα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δουλεύουν συνεχώς για έναν μήνα. Μιλάμε για ένα νησί με 13.000 μόνιμους κατοίκους που το καλοκαίρι ο πληθυσμός του εκτοξεύεται», σημείωσε.

«Η πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο είναι μια πολιτική μετακινήσεων, μια λογική “να καλύψω ένα κενό, δημιουργώντας αλλού ένα κενό” και αυτό που αξίζει να επισημανθεί για το Κέντρο Υγείας της Αίγινας είναι ότι πριν μερικές ημέρες, μετά τις καταγγελίες για έλλειψη νοσηλευτών και γιατρών, το υπουργείο αποφάσισε να μετακινήσει από το Θριάσιο εκδικητικά έναν νευροχειρούργο, αφήνοντας κενές εφημερίες σε ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής και να το στείλουν σε μια δομή που δεν έχει οργανική θέση νευροχειρούργου. Και αυτό έγινε γιατί ο συγκεκριμένος συνάδελφος έδωσε ως όφειλε αναρρωτική άδεια σε έναν γιατρό του Κέντρου Υγείας που είχε σοβαρό πρόβλημα».

Το ΚΥ Αίγινας διαθέτει και τέταρτο οδηγό, ο οποίος όμως βρίσκεται με μετάθεση εκτός νησιού. Οι τρεις άλλοι δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις βάρδιες. Έτσι, το νησί των χιλιάδων μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών μένει μερικά απογεύματα την εβδομάδα χωρίς ασθενοφόρο, σύμφωνα με τις καταγγελίες.