Αίγιο: Απολογείται ο 46χρονος – Μεταφέρθηκε τα ξημερώματα, προς αποφυγή επεισοδίων

Στην ανακρίτρια βρέθηκε σήμερα το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026) ο 46χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς με καραμπίνα κατά τεσσάρων παιδιών στο Αίγιο, που είχαν ως αποτέλεσμα των τραυματισμό τους.

Για την αποφυγή επεισοδίων από τους γονείς και συγγενείς των τεσσάρων παιδιών, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αστυνομικοί τον μετέφεραν τα ξημερώματα στα Δικαστήρια του Αιγίου.

Μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν προ ημερών όταν και ο καθ’ ομολογίαν δράστης μεταφέρθηκε στα Δικαστήρια για να απολογηθεί στον ανακριτή (έλαβε προθεσμία για σήμερα) και συγγενείς και φίλοι των παιδιών επιτέθηκαν εναντίον του, η αστυνομία αποφάσισε την μεταφορά του τα ξημερώματα.

Ενώ είχε γίνει γνωστό πως θα προσερχόταν κατά τις 8.30 το πρωί , με τους συγγενείς να αναμένουν και αυτή την ώρα έξω από το δικαστικό μέγαρο για την απόφαση μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης.

Ο 47χρονος απολογείται, με την κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι γονείς οργισμένοι ζητούν εξηγήσεις, μιλώντας για ευθεία βολή που σκοπό είχε να σκοτώσει.

Νέες φωτογραφίες με τα τραύματα των παιδιών – «Ο 46χρονος έκρυψε την καραμπίνα και πήγε για ύπνο»

Σε νέα πραγματικότητα έχουν κληθεί να μπουν τα τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν από σκάγια καραμπίνας στο Αίγιο, όπου ένας 46χρονος άνοιξε πυρ επειδή όπως είπε, έκαναν φασαρία, αλλά και οι οικογένειές τους, οι οποίες αναρωτιούνται συνεχώς γιατί κάποιος να πυροβολήσει σε βάρος ανήλικων παιδιών.

Η τοπική κοινωνία του Αιγίου παραμένει συγκλονισμένη μετά το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20.02.2026). Τα τέσσερα αγόρια επέστρεφαν από το φροντιστήριο στις 22:00, όταν πέρασαν έξω από το σπίτι του 46χρονου, ο οποίος διαμένει με τη σύζυγό του και το μόλις 18 μηνών παιδί του. Χωρίς παρατήρηση και ενδοιασμό, ο 46χρονος πυροβόλησε δύο φορές τα παιδιά με την καραμπίνα του, προκαλώντας τους τραύματα από τα σκάγια του όπλου.

Ο 46χρονος που συνελήφθη βρέθηκε την Τρίτη (24.02.2026)στο στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου. Κατά την απολογία του, ανέφερε ότι πυροβόλησε στον αέρα. Ωστόσο, πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Πέμπτη, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η σύλληψη του 46χρονου έγινε σε διάστημα περίπου 15 ωρών από την στιγμή που πυροβόλησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε πετάξει το όπλο του εγκλήματος σε κοντινό ποτάμι και μόνο μετά τις έρευνες που έγιναν στο σπίτι και το κατάστημά του υπέδειξε στην αστυνομία το σημείο.

Σε νέες φωτογραφίες ντοκουμέντο που παρουσίασε σήμερα Τετάρτη το Live News, φαίνονται τα σημάδια από ένα ακόμα παιδί που βρισκόταν στην παρέα.

Οι γονείς των ανήλικων παραμένουν οργισμένοι και ζητούν εξηγήσεις, μιλώντας για ευθεία βολή που σκοπό είχε να σκοτώσει. Υπενθυμίζεται ότι και τα 4 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τα τρία από αυτά έφεραν ελαφριά τραύματα, ενώ ένας 15χρονος μπήκε στο χειρουργείο, και όπως ανέφερε η οικογένειά του, τα έχει 10 σκάγια στο πόδι του για όλη του τη ζωή.

«Περίμενε με το όπλο στο χέρι. Μόλις φάνηκαν τα παιδιά, τα σημάδεψε και τα πυροβόλησε. Είναι απλό. Είδε το θήραμά του. Κυνηγός είναι. Είδε το θήραμά του. Έχουμε χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μας. Είναι ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο, ανείπωτο. Το καταδικάζουμε. Δεν το είχαμε δει να έρχεται τέτοιο πράγμα. Είναι ακραίο, δεν μπορείς να το περιμένεις με τίποτα. Δεν είχαμε φοβηθεί ποτέ, δεν είχαμε ποτέ νιώσει απειλή από αυτόν. Είναι ζευγάρι μόλις 3 – 4 χρόνια», τόνισαν οι γονείς μιλώντας στο Live News.

Ο 46χρονος διατηρούσε επιχείρηση στο κέντρο της πόλης εδώ και πολλά χρόνια, ενώ πρόσφατα είχε γίνει πατέρας. είναι λάτρης των extreme sports, των ταξιδιών και δεινός κυνηγός, όπως ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου αγοριού.