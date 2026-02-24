Ελλάδα

Αίγιο: Προσπάθησαν να λιντσάρουν τον 46χρονο που πυροβόλησε τους ανήλικους – «Γιατί τα παιδιά ρε;»

Οι αστυνομικοί βρήκαν δύο καραμπίνες, τη μία που πυροβόλησε τους ανήλικους και την άλλη, που ήταν αδήλωτη, μέσα στο κατάστημα του
Τα σκαλιά όπου σημειώθηκε το περιστατικό / tempo24.gr

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (24.2.26) κατά την μεταφορά του 46χρονου στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, ο οποίος πυροβόλησε μια παρέα παιδιών στο Αίγιο γιατί έκαναν φασαρία. 

Ο 46χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη (26.2.26), ωστόσο κατά τη μεταφορά του, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που κινήθηκαν προς τον 46χρονο και προσπάθησαν να τον λιντσάρουν. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον μεταφέρουν με ασφάλεια εντός του δικαστηρίου ενώ όσοι βρέθηκαν εκεί του επιτέθηκαν λεκτικά φωνάζοντας: «Γιατί τα παιδιά ρε;». 

Ο 46χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

 

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν στο Αίγιο όταν ξαφνικά δέχτηκαν πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου οι τρεις, ενώ ο ένας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, με πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια του και χρειάστηκε να χειρουργηθεί.

Οι αστυνομικοί βρήκαν δύο καραμπίνες, τη μία που πυροβόλησε τους ανήλικους και την άλλη, που ήταν αδήλωτη, μέσα στο κατάστημα του.

