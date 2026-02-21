Ελλάδα

Αίγιο: Συνελήφθη 45χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους – «Ο γιος μου έχει 15 σκάγια στο πόδι» λέει ο πατέρας του ενός

«Ο δικός μου γιος θα μπει αύριο για χειρουργείο. Δεν κατάλαβαν τι έχει γίνει καθόλου», είπε ο πατέρας του 15χρονου θύματος που δέχτηκε πυρά από την καραμπίνα του 45χρονου
Περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (21.02.2026), από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, ο δράστης των πυροβολισμών των τεσσάρων ανηλίκων αγοριών.

Οι πυροβολισμοί σε βάρος των ανηλίκων σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (20.01.2026) στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος στο Αίγιο. Ο 45χρονος που συνελήφθη αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ομολόγησε την πράξη του. 

Οι τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών, περπατούσαν αμέριμνοι κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν, δέχτηκαν ξαφνικά πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στα πόδια και την πλάτη. Ο 45χρονος τους πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο.

Τα παιδιά διακομιστούν στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου οι τρεις.

Ο ένας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, με πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια του. Μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα του θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Πέντε ανήλικοι είχαν βγει βόλτα και στις 10 το βράδυ όπως περνούσαν από το σημείο στο Αίγιο, τους πυροβόλησαν. Δεν ξέρουμε ποιος και γιατί πυροβόλησε. Ήταν με καραμπίνα, έριξε 2 φορές», είπε αρχικά ο πατέρας του μαθητή.

Και συμπλήρωσε: «Τα απιδιά ήταν με πλάτη, περπατάγανε, δεν ήταν καν στάσιμοι. Έχει σκάγια, δώδεκα σκάγια ο δικός μου στα πόδια». 

«Οι τρεις είναι στα πόδια και ο ένας πίσω στην πλάτη τραυματίες. Δεν ήταν κάθε μέρα εκεί τα παιδιά, έτυχε να περάσουν. Ο δικός μου γιος θα μπει αύριο για χειρουργείο. Δεν κατάλαβαν τι έχει γίνει καθόλου», είπε ο πατέρας του 15χρονου θύματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
139
97
92
91
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Λύκος επιτέθηκε σε παρέα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και Βασιλικά Κτήματα Τατοΐου
Ο δήμος Αχαρνών συστήνει προσοχή στους εκδρομείς να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, να μην τρέχουν σε περίπτωση συνάντησης με το ζώο αλλά να προσπαθούν να το απωθήσουν με έντονες φωνές και θόρυβο
Λύκος
Καρυστιανού για τις εκταφές των σορών των θυμάτων των Τεμπών: «Απόλυτη ύβρις, κανείς δεν θα ακουμπήσει τον τάφο των παιδιών»
«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άρειος Πάγος παρεμβαίνει για να "στηρίξει" ανακριτές και εισαγγελείς, που έχουν επιστρατευθεί για τη συγκάλυψη της αλήθειας για το έγκλημα των Τεμπών» γράφει η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού 16
Newsit logo
Newsit logo