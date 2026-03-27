Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Οινόη λόγω βλάβης: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες – Δείτε εικόνες

Σημαντική ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες το βράδυ της Παρασκευής 27.03.2026, όταν το τρένο που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη ακινητοποιήθηκε στον σταθμό της Οινόης, λίγο μετά τις 8.

Οι περίπου 400 επιβάτες του τρένου, έμειναν ακινητοποιημένοι λόγω της βλάβης της αμαξοστοιχίας 56 στην Οινόη, κάτι που έφερε εκνευρισμό και αναστάτωση όπως αναφέρει το thesspost.

Το τρένο είχε ήδη ξεκινήσει την πορεία του από την Αθήνα με καθυστέρηση, γεγονός που προκάλεσε από την αρχή αναστάτωση στους ταξιδιώτες. Ωστόσο, η κατάσταση χειροτέρεψε όταν, λίγο πριν φτάσει στην Οινόη, παρουσίασε τεχνική βλάβη και αναγκάστηκε να σταματήσει.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν περισσότεροι από 400 επιβάτες, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα, χωρίς σαφή ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί και πόσο θα διαρκέσει η καθυστέρηση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επικρατούσε εκνευρισμός και ανησυχία, καθώς πολλοί δεν γνώριζαν αν και πότε θα συνεχιστεί το ταξίδι τους.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα παράπονα για την έλλειψη ενημέρωσης από την Hellenic Train, καθώς, όπως ανέφεραν επιβάτες, δεν υπήρξε σαφής εικόνα ούτε για το πρόβλημα ούτε για τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.