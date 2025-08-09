Ακραίος κίνδυνος για φωτιά την Κυριακή σε Αττική, Βοιωτία και νότια Εύβοια – Δεν υποχωρούν οι ισχυροί άνεμοι

Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση φωτιάς και την Κυριακή (10.08.2025) θα τεθούν Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με την χάρτη που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία. Για 3η συνεχόμενη ημέρα οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις και οι αρχές θα βρίσκονται επί ποδός για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό θα βρίσκεται σχεδόν όλη η υπόλοιπη χώρα. Σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Χαλκιδική, δυτική Ελλάδα, βόρεια Εύβοια, Πελοπόννησος, Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου (εκτός Δωδεκάνησα) θα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς καθώς και εκεί οι άνεμοι θα είναι ισχυροί.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Δείτε την ένταση των ανέμων στον διαδραστικό χάρτη:

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 10-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 11-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 12-08-2025 και την Τετάρτη 13-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.