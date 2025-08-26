Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η κηδεία της 41χρονης που συγκλόνισε στη μάχη της με τον καρκίνο

Τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (23-08-2025) μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η 41χρονη πάλεψε γενναία μέχρι τέλους. Ο αγώνας της όμως είχε γίνει τους τελευταίους μήνες άνισος. Η θλιβερή είδηση προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στην κηδεία της στο Κοιμητήριο Χολαργού, ήταν οι περισσότεροι από εκείνους που την έζησαν και την αγάπησαν.

Από τις 12.00 άρχισαν να φτάνουν για την κηδεία οι στενοί συγγενείς και οι φίλοι που είχε κοντά της τα τελευταία χρόνια η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Για όλους ήταν η πιο δύσκολη ώρα. Η ώρα του αποχαιρετισμού σε μια γυναίκα με όνειρα και φιλοδοξίες, που η μοίρα της έπαιξε ένα παιχνίδι τραγικό.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πάλεψε μέχρι τέλους με όσες δυνάμεις είχε. Με θάρρος και αποφασιστικότητα. Κάτι που δεν ξεχνάει κανείς από τους στενούς συγγενείς της.

«Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και την θετική ενέργεια που την διακατείχε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στην ζωή μας. Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει» είχαν γράψει μέλη της οικογένειάς της.

Η επιχειρηματίας είχε αποχωριστεί το τελευταίο διάστημα τα μακριά ξανθά μαλλιά της και διατηρούσε ένα κοντό κούρεμα. Ελάχιστοι γνώριζαν πως το έκανε λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.

Πάντα διακριτική, προσπάθησε να κρατήσει κρυφό τον αγώνα που έδινε με τον καρκίνο. Οι υποψίες ξεκίνησαν να γεννιούνται με την ανάρτηση που είχε κάνει την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (04.02.2025).

Τότε η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε ανεβάσει μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, δείχνοντας τους ορούς στο χέρι της και γράφοντας «είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε». Η κατάστασή της φάνηκε κάποια στιγμή να βελτιώνεται, όμως το καλοκαίρι επιδεινώθηκε. Ο θάνατός της έδειχνε αναπόφευκτος από τις αρχές Αυγούστου.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική της μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη.