Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Πάλεψε μέχρι τέλους με το τέρας» συγκινεί η οικογένειά της – Την Τρίτη η κηδεία της 41χρονης

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή στα 41 της χρόνια, μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό και πέθανε το Σάββατο 23 Αυγούστου. Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη (26-08-2025) με την οικογένειά της να επιυμεί αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, «Φλόγα».

Η οικογένεια της 41χρονης δημοσιοποίησε ένα κείμενο στο facebook που συνοδευόταν από δύο φωτογραφίες της άτυχης γυναίκας, σε μία εκ των οποίων παρουσιάζεται με ξυρισμένο κεφάλι. Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πάλεψε μέχρι τέλους με όσες δυνάμεις είχε. Με θάρρος και αποφασιστικότητα. Κάτι που δεν ξεχνάει κανείς από τους στενούς συγγενείς της.

Στην ανάρτηση που έκαναν στο facebook, τα μέλη της οικογένειας, χαρακτήρισαν τον καρκίνο που εμφανίστηκε στη ζωή της ως «τέρας» και τόνισαν ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν μαχήτρια όλο το διάστημα που αντιμετώπιζε την ασθένεια.

«Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική. Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που τη διακατείχε.

Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας. Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών). Οι αδερφές και η οικογένειά της».

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε νικημένη από την καρκίνο σε ηλικία 41 χρόνων, το Σάββατο (23.08.2025). Η είδηση θανάτου της «πάγωσε» την οικογένειά της και τους φίλους της. Συντετριμμένος και ο Ντέμης Νικολαΐδης ο οποίος της στάθηκε σε αυτήν την άνιση μάχη.