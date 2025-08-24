Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η γενναία μάχη με τον καρκίνο, ο έρωτας με τον Ντέμη Νικολαΐδη και οι τελευταίες της στιγμές

Με κάθε τρόπο αλλά πάντα χαμογελαστή, πάλευε να ξεπεράσει τον καρκίνο η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και πρώην προέδρου του ίδιου κόμματος, Ντέμη Νικολαΐδη.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε νικημένη από την καρκίνο σε ηλικία 41 χρόνων, το Σάββατο (23.08.2025). Η είδηση θανάτου της «πάγωσε» την οικογένειά της και τους φίλους της. Συντετριμμένος και ο Ντέμης Νικολαΐδης ο οποίος της στάθηκε σε αυτήν την άνιση μάχη.

Η 41χρονη, τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί. Η αφαίρεση του όγκου στον μαστό, οι ανοσοθεραπείες και οι χημειοθεραπείες που έκανε, δεν στάθηκαν αρκετές ώστε να παραμείνει στη ζωή καθώς ο καρκίνος φαίνεται πως είχε κάνει μεταστάσεις.

Η επιχειρηματίας είχε αποχωριστεί το τελευταίο διάστημα τα μακριά ξανθά μαλλιά της και διατηρούσε ένα κοντό κούρεμα. Κανείς δεν γνώριζε πως το έκανε λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.

Πάντα διακριτική, προσπάθησε να κρατήσει κρυφό τον αγώνα που έδινε με τον καρκίνο. Οι υποψίες ξεκίνησαν να γεννιούνται με την ανάρτηση που είχε κάνει την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (04.02.2025).

Τότε η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε ανεβάσει μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, δείχνοντας τους ορούς στο χέρι της και γράφοντας «είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε».

Σε άλλη ανάρτηση που είχε κάνει πέρυσι για τα 40α γενέθλια της, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πόζαρε με την ροζ – μαύρη τούρτα της γράφοντας στη λεζάντα πως στα 40 της δίνει την μάχη της.

«Το να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζεις είναι ζόρι. Η αγωνία και ο φόβος για κάτι άγνωστο ακόμα μεγαλύτερο. Όταν όμως έχεις τον άνθρωπο σου να σου κρατάει το χέρι κάθε στιγμή για μήνες, όταν παίρνεις τόση αγάπη από οικογένεια και φίλους ακούγοντας να σου λένε πόσο γενναία είσαι και ότι εσύ είσαι η δύναμη τους … τότε όλα γίνονται λιγότερο δύσκολα. Κι εγώ για όλους αυτούς τήρησα την υπόσχεση μου.! Άλλωστε μόνη μου δε θα τα είχα καταφέρει τόσο καλά!

Στα 40 μου -τα πιο σημαντικά γενέθλια μου μέχρι τώρα- δίνω κι εγώ τη μάχη μου! Η ζωή, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, την κρατάω γερά, χαμογελάω όπως πάντα και «όλα μοιάζουν καλοκαίρι» ξανά! Να ακούτε το σώμα σας, να μην αγνοείτε τα σημάδια και να μη χάνετε την πίστη σας οποία κι αν είναι», είχε γράψει.

«Είχε δίπλα της τους αγαπημένους της μέχρι που έκλεισε τα ματάκια της»

Ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης έκανε ανάρτηση στα social media για τον θάνατό της γράφοντας πως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πάλεψε γενναία μέχρι τελευταία στιγμή.

«Πάλεψε γενναία! Είχε δίπλα της τον Ντέμη και τα αγαπημένα της πρόσωπα μέχρι την τελευταία στιγμή που έκλεισαν τα ματάκια της στο νοσοκομείο», έγραψε συγκεκριμένα.

Πιο παλιά και η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αναφερθεί στην υγεία της 41χρονης λέγοντας πως είναι δυνατή μαχήτρια.

«Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία είναι εδώ και αρκετά χρόνια σύντροφος του Ντέμη μετά τον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή έδινε ή μπορεί να δίνει ακόμη μια μάχη με τον καρκίνο. Ξέρω όμως πως έχει φανεί πολύ δυνατή και μαχήτρια. Χθες που ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου αποφάσισε να μιλήσει στον κόσμο. Πριν μερικούς μήνες που ανέβασε μια φωτογραφία με κοντά μαλλιά, μίλησαν για το πόσο της πηγαίνουν – δεν ήξεραν πολλοί άνθρωποι τι περνάει. Είχε επιλέξει να το κρατήσει σε πολύ κλειστό κύκλο», είχε αναφέρει.

Η συμμετοχή της στο «Καληνύχτα μαμά»

Οι περισσότεροι γνωρίζουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου από τη συμμετοχή της στην σειρά του ΑΝΤ1 το 1996-1997 «Καληνύχτα μαμά».

Τότε είχε υποδυθεί την μικρή Μαργαρίτα, την «κόρη» της Λίλας Καφαντάρη.

Στη συνέχεια επέλεξε να κάνει στροφή στην καριέρα της και να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας.

Με καταγωγή από τα Ιωάννινα, είχε κάνει σπουδές στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης.

Ο έρωτας με τον Ντέμυ Νικολαΐδη

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν η σύντροφος που βρισκόταν στο πλευρό του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή για περίπου 3 χρόνια.

Ντέμης Νικολαΐδης και Αλεξάνδρα Νικολαΐδου γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στα τέλη του 2022.

Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ τον Μάιο του 2023.

Ωστόσο, πάντα προσπαθούσαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από τότε έχουν ανεβάσει κοινές φωτογραφίες τους στα social media χωρίς όμως να δίνουν δικαιώματα ώστε η σχέση τους να απασχολήσει την κοινή γνώμη.

