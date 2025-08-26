Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η Κατερίνα Καινούργιου σε νέα συγκινητική ανάρτηση – Τελευταίο αντίο στην 41χρονη

Τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που έχασε τη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Οι δικοί της άνθρωποι, συγγενείς και φίλοι, παραμένουν συντετριμμένοι. Ανάμεσά τους και η Κατερίνα Καινούργιου που έκανε το βράδυ της Δευτέρας (25-08-2025) νέα συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της 41χρονης.

Αυτή τη φορά η Κατερίνα Καινούργιου δεν έγραψε λέξεις για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Δημοσιοποίησε μια εικόνα στα social media, στην οποία εμφανίζεται εκείνη και η εκλιπούσα σε μορφή καρτούν, να περπατούν πιασμένες χέρι χέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Είχε προηγηθεί ένα μακροσκελές κείμενο μετά τον θάνατο της 41χρονης. Η Κατερίνα Καινούργιου προσπαθούσε μέσα από τις λέξεις που χρησιμοποιούσε, να συμπυκνώσει την οδύνη της. «Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους» έγραψε μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα 26 Αυγούστου η οικογένεια και οι φίλοι της θα βρεθούν στο Κοιμητήριο Χολαργού στις 12.30 προκειμένου να της πουν το τελευταίο «αντίο».

«Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και την θετική ενέργεια που την διακατείχε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στην ζωή μας. Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει» είχαν γράψει μέλη της οικογένειάς της.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πάλεψε μέχρι τέλους με όσες δυνάμεις είχε. Με θάρρος και αποφασιστικότητα. Κάτι που δεν ξεχνάει κανείς από τους στενούς συγγενείς της.