Αλεξανδρούπολη: 77χρονος έπεσε σε πηγάδι στο κτήμα του – Τον έβγαλαν νεκρό

Άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα σε έναν 77χρονο άνδρα στην Αλεξανδρούπολη, στον οικισμό Πελαγιά. Ο άνθρωπος πήγε το πρωί του Σαββάτου (8/8/26) στο κτήμα του και άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έπεσε μέσα στο πηγάδι που χρησιμοποιούσε για να ποτίζει.

Όταν πέρασαν οι ώρες, τα παιδιά του ανησύχησαν και ειδοποίησαν τις αρχές σύμφωνα με το evros-news. Στήθηκε επιχείρηση για να καταφέρουν να βγάλουν τον ηλικιωμένο μέσα από το πηγάδι. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ.

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Ο άνδρας δυστυχώς δεν είχε τις αισθήσεις του…

Αμέσως μόλις κατάφεραν να τον βγάλουν, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο για τον άτυχο άνδρα, ήταν ήδη πολύ αργά αφού είχε αφήσει την τελευταία πνοή του.