Ελλάδα

Χανιά: 24χρονος κλείδωσε 17χρονη πρώην φίλη του σε σπίτι – Την άκουσαν που φώναζε «βοήθεια»

Η ανήλικη οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση για όσα φέρεται να συνέβησαν
Περιπολικό
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Στη σύλληψη ενός 24χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία.

Το περιστατικό που καταγγέλλεται ως ενδοοικογενειακή βία σημειώθηκε χθες (07.08.2026) το βράδυ, στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στον πεζόδρομο της οδού Κοραή στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr από αστυνομικές πηγές, 17χρονη βουλγαρικής καταγωγής κατήγγειλε ότι ο 24χρονος, με τον οποίο φέρεται να είχαν στο παρελθόν σχέση, την κλείδωσε μέσα σε σπίτι.

Οι φωνές της ανήλικης που καλούσε σε βοήθεια και ακούστηκαν από το σημείο φαίνεται πως κινητοποίησαν περαστικούς και γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.

Στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ανήλικη οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση για όσα φέρεται να συνέβησαν.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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