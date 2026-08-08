Ηφαίστειο Σαντορίνης: Ένας 15χρονος που δεν πρόλαβε να ξεφύγει από το τσουνάμι μπορεί να αλλάξει τη χρονολογία της προϊστορικής έκρηξης

Νέα στοιχεία που ενδεχομένως αλλάζουν τη γνώση μας για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της προϊστορίας, την κολοσσιαία έκρηξη από το ηφαίστειο στη Σαντορίνη, έρχονται στο φως από την αρχαιολογική έρευνα. Στον αρχαιολογικό χώρο του Τσεσμέ κοντά στη σημερινή Σμύρνη, ανακαλύφθηκαν υπολείμματα από την προϊστορική έκρηξη από το ηφαίστειο της Σαντορίνης, ένα γεγονός που επηρέασε όχι μόνον το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ανάμεσα στα ευρήματα είναι και ο σκελετός ενός 15χρονου εφήβου, ο οποίος βρέθηκε στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι ο νεαρός βρέθηκε θαμμένος μέσα στα στρώματα άμμου, λάσπης και θαλάσσιων υλικών που άφησαν τα κύματα του τσουνάμι. Η θέση του σώματος και τα γεωλογικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν πέθανε από άλλη αιτία, αλλά παρασύρθηκε και καταπλακώθηκε από τα τεράστια κύματα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για την πρώτη άμεση απόδειξη ανθρώπινου θύματος που μπορεί να συνδεθεί με τα τσουνάμι της έκρηξης της Θήρας.

πηγή φωτογραφίας Τουρκική Ακαδημία Επιστημών

Νεότερα στοιχεία που αναδημοσιεύουν οι «Times», αντλημένα από εξελίξεις στην ίδια έρευνα, σημειώνουν ότι η χρονολόγηση των οστών του εφήβου τοποθετεί τον θάνατό του γύρω στο 1500 π.Χ. Αυτή η χρονολόγηση διαφέρει από το 1600 π.Χ., που είναι η εν γένει παραδεδομένη άποψη για την έκρηξη της Θήρας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Αν επιβεβαιωθεί, αυτή η ημερομηνία μπορεί να αναθεωρήσει τη χρονολόγηση της έκρηξης. Η αναπηρία του 15χρονου Από την εξέταση των οστών προκύπτει ότι ο 15χρονος έφηβος πιθανότατα αντιμετώπιζε κινητικό πρόβλημα ή κάποια αναπηρία στο ένα του πόδι. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως, ενώ άλλοι κάτοικοι ίσως είχαν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ότι το τσουνάμι δεν ήταν ένα μόνο κύμα. Αντίθετα, η περιοχή φαίνεται πως χτυπήθηκε από διαδοχικά κύματα. Μετά το πρώτο κύμα, κάποιοι άνθρωποι επέστρεψαν για να αναζητήσουν επιζώντες ή να περισυλλέξουν αντικείμενα.

πηγή φωτογραφίας Τουρκική Ακαδημία Επιστημών