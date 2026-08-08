Ελλάδα

Ελαφονήσι: Παρκαδόρος συνελήφθη για έβδομη φορά – Τον «τσάκωσαν» αστυνομικοί που προσποιήθηκαν τους τουρίστες

Μετά τη σύλληψη του υπαλλήλου του, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανέλαβε «καθήκοντα» αλλά συνελήφθη και ο ίδιος
Παρκαδόρος κάνει σήμα σε οδηγούς στο Ελαφονήσι
Παρκαδόρος κάνει σήμα σε οδηγούς στο Ελαφονήσι / πηγή φωτογραφίας zarpanews.gr
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Αστυνομικοί συνέλαβαν για έβδομη φορά στο Ελαφονήσι παρκαδόρο για παράνομη άγρα πελατών. Έπιασαν και τον ιδιοκτήτη του πάρκινγκ.

Ο παρκαδόρος ιδιωτικού πάρκινγκ που συνελήφθη στο Ελαφονήσι φέρεται να κατηύθυνε οδηγούς προς τη συγκεκριμένη επιχείρηση, ρυθμίζοντας παράλληλα την κυκλοφορία.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος φορούσε φωσφοριζέ γιλέκο και έκανε σήμα στα διερχόμενα οχήματα να σταθμεύσουν στο πάρκινγκ, χωρίς να γνωρίζει ότι σε ένα από αυτά επέβαιναν αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι προσποιούνταν τους τουρίστες.

Μετά τη σύλληψη του υπαλλήλου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να φόρεσε ο ίδιος φωσφοριζέ γιλέκο και να ανέλαβε να κατευθύνει τα οχήματα προς το πάρκινγκ.

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σημείο, ο ιδιοκτήτης φέρεται να τους πέρασε ξανά για τουρίστες και επιχείρησε να τους οδηγήσει στην επιχείρησή του.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν κι αυτόν, ενώ η όλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. καταγράφηκε και από drone.

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