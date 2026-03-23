Αλεξανδρούπολη: Εξαφάνιση 13χρονου, τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μεγάλη κινητοποίηση στην Αλεξανδρούπολη για την εξαφάνιση του ανήλικου Hilal Ahmad (όνομα) Khogyani (επώνυμο), αφγανικής καταγωγής. Πληροφορίες για τον 13χρονο έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» αργά το απόγευμα της Δευτέρας (23.03.2026).

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη του αγοριού χάθηκαν στις 23 Μαρτίου πρωινές ώρες από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε τη Δευτέρα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Khogyani (επ.) Hilal Ahmad(ον.) έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.