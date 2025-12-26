Ελλάδα

Αλεξανδρούπολη: Μόλις 9 κιλά ζύγιζε ο 3χρονος που πέθανε από ασιτία – «Είχε προβλήματα προσαρμογής», λέει η μητέρα του

Επιμένει στην αθωότητά της παρά την προφυλάκισή της - Υποστηρίζει πως ζήτησε βοήθεια από ψυχολόγο ώστε το παιδί της να μπορέσει να φάει ξανά
Sweet little feet of newborn baby on beige background, baby care and parenthood concept

Στην αθωότητά της επιμένει η μητέρα του 3χρονου που ξεψύχησε από ασιτία μέσα στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη. Η 23χρονη, μέσω του δικηγόρου της, αναφέρει πως το παιδί της αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα προσαρμογής και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τον βοηθήσει.

Η 23χρονη μετά την κατάθεσή της για τον θάνατο του 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη, κρίθηκε προφυλακιστέα. Συνεχίζει να αρνείται τις βαρύτατες κατηγορίες λέγοντας πως δεν άφησε το παιδί της να πεθάνει από ασιτία και δοκίμασε κάθε μέσο για να ξεκινήσει να τρώει ξανά. Το παιδί είχε φτάσει στο σημείο να ζυγίζει μόλις 9 κιλά.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, αφού οι γονείς του 3χρονου χώρισαν, το παιδί εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Τουρκία για να ζήσει με τον πατέρα και τους παππούδες του. Όλα άλλαξαν όταν ο πατέρας φυλακίστηκε και έτσι η επιμέλεια δόθηκε στη μητέρα του. Τον Ιούλιο του 2024 το παιδί επέστρεψε στην Αλεξανδρούπολη, αντιμετωπίζοντας προβλήματα προσαρμογής μιας και δεν μιλούσε ελληνικά και ζητούσε διαρκώς τους παππούδες του.

Η μητέρα του, όπως αναφέρει το pameevro.gr, υποστηρίζει πως το παιδί ξεκίνησε να μην κοιμάται τα βράδια και παρουσίασε αυτοτραυματικές συμπεριφορές. Όσον αφορά την τροφή, αν και είχε φτάσει 3 χρόνων συνέχιζε να χρησιμοποιεί μπιμπερό και μόνο αλεσμένες τροφές.

Η μητέρα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, απευθύνθηκε σε ψυχολόγο και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να το ταΐσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση που να επιβεβαιώνει ή να αντικρούει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός πως όταν το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ζύγιζε μόλις 9 κιλά, ενώ για την ηλικία του θα έπρεπε να ζυγίζει τουλάχιστον 15.

