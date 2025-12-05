Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του – Δεν είχαν δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Δευτέρα

Νεκροί μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα στην Αλεξανδρούπολη, το βράδυ της Πέμπτης (4.12.25).

Σύμφωνα με το e-evros.gr, o 58χρονος και η 55χρονη από την Αλεξανδρούπολη δεν είχαν δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Δευτέρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συγγενείς, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους εδώ και μέρες, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι το βράδυ της Πέμπτης.

Αφού χτύπησαν την πόρτα χωρίς ανταπόκριση, ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άνοιξαν την πόρτα και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος προήλθε από αναθυμιάσεις γεννήτριας βενζίνης, ενώ όλα δείχνουν ότι οι δύο άνθρωποι πέθαναν στον ύπνο τους.

Το ζευγάρι είχε τη γεννήτρια βενζίνης για παροχή ρεύματος και βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο όπου εντοπίστηκαν.

Τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση.