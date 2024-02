Αλεξέι Ναβάλνι: Τα δύο σενάρια για τον θάνατό του – Μπορεί να πέθανε από τη δηλητηρίαση του 2020 λέει γιατρός του

Κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκεται η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς η μητέρα του Λουντμίλα έφτασε μαζί με έναν από τους δικηγόρους του Ναβάλνι στο νεκροτομείο, που της υπέδειξαν οι φυλακές, μόνο για να διαπιστώσει ότι η σορός του δεν βρισκόταν εκεί.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι άφησε την τελευταία του πνοή στις σκληρές φυλακές της σωφρονιστικής αποικίας ΙΚ – 3 στο Χαρπ, γνωστές ως φυλακές «Polar Wolf», κοντά στην Αρκτική, την Παρασκευή (17.2.2024). Από τις φυλακές διέρρευσε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε από το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου και η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της περιοχής.

Ωστόσο, σε βίντεο που ελήφθη την προηγούμενη μέρα του θανάτου του ο Αλεξέι Ναβάλνι εμφανίστηκε ευδιάθετος και σε καλή κατάσταση.

Τώρα η οικογένειά του και η ομάδα του ζητούν τη σορό του ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του Ναβάλνι και στη συνέχεια η οικογένειά του να τον κηδέψει.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, αρχικά οι φυλακές είπαν ότι η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, στη συνέχεια ότι θα μεταφερθεί την επόμενη εβδομάδα εκεί και αφού ολοκληρωθούν οι έρευνες, ενώ τέλος η Γιάρμις έγραψε στο Twitter πως οι αρχές των φυλακών ενημέρωσαν έναν από τους δικηγόρους του Ναβάλνι ότι η έρευνα είχε ήδη ολοκληρωθεί και ο θάνατός του οφείλεται σε φυσικά αίτια – χωρίς ωστόσο να γίνεται σαφές τι έγινε η σορός του.

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως η σορός του Ναβάλνι δεν θα παραδοθεί ποτέ στην οικογένεια, γιατί τότε θα αποκαλυφθεί η πραγματική αιτία θανάτου του.

Το πρώτο σενάριο θέλει τον Ναβάλνι να δολοφονείται μέσα στις φυλακές. Με τον τρόπο αυτό, στην ουσία ο Πούτιν εξουδετέρωσε τον μεγαλύτερο πολιτικό αντίπαλό του, ωστόσο υπάρχουν μόνο ενδείξεις και – όσο η σορός του Ναβάλνι δεν δίνεται στην οικογένεια – καμία αποδείξη για αυτές τις κατηγορίες.

Το δεύτερο σενάριο θέλει τον Ναβάλνι να πεθαίνει από φυσικά αίτια μεν, ως αποτέλεσμα της προηγούμενης δηλητηρίασής του δε.

