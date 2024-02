Ρωσία: Συγκλονίζει γιαγιά σε «μνημείο» για τον Ναβάλνι – «Προδότης ο Πούτιν»

Ξέσπασε μια ηλικιωμένη Ρωσίδα που βρέθηκε σε ένα από τα αυτοσχέδια μνημεία τα οποία έχουν στηθεί σε όλη τη Ρωσία για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αψήφησε κάθε προειδοποίηση και απέτισε φόρο τιμής στον Αλεξέι Ναβάλνι στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η ηλικιωμένη περιέγραψε με μελανά λόγια όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα της και κατηγόρησε τον Πούτιν ότι είναι προδότης.

Η γυναίκα είναι συνταξιούχος που επέζησε της Πολιορκίας του Λένινγκραντ και δεν δίστασε να τα βάλει με τον Πούτιν. Η ίδια έκανε τις δηλώσεις αυτές μπροστά στις κάμερες και γρήγορα το βίντεο έγινε viral.

Η ηλικιωμένη είπε: «Φτάνει το αίμα, φτάνει το μίσος. Φτάνει με όλα αυτά! Σκότωσε τα παιδιά στην Ουκρανία, πόσοι δικοί μας στρατιώτες σκοτώθηκαν; Πόσοι στην Ουκρανία; Λένε ψέματα.

Πάνω από 300 χιλιάδες από τους στρατιώτες μας σκοτώθηκαν, δεν αισθάνεται μεταμέλεια;

Δεν φοβούνται το αίμα, δεν πολεμούν τους εαυτούς τους, έχουν όφελος από αυτόν το πόλεμο. Πόσοι δισεκατομμυριούχοι εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου;

Είναι προδότης της πατρίδας μας, προδότης ο Πούτιν, που κάνει σκλάβους τους ανθρώπους.

Η εξουσία του είναι παράνομη, κανείς δεν τον εξέλεξε.

Δεν είναι άνθρωποι».

“I’m not afraid! They can only kill me! — a pensioner who survived the siege of Leningrad spoke out at a rally in memory of Alexei Navalny

Video: SOTAvision#Navalny #Moscow #protests pic.twitter.com/UkXHJpjwIi