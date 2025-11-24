Συμβαίνει τώρα:
Αλέξης Τσίπρας: Άνδρας από τα Τρίκαλα έφτασε στην Αθήνα για αγοράσει από τους πρώτο το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

«Αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο τώρα στον Αλέξη δεν είναι σε θέση να κουνάνε δάχτυλο και δεν είναι άμοιροι ευθυνών» σχολίασε
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη»
Από τα Τρίκαλα έφτασε ένας άνδρας για να είναι ένας από τους πρώτους που θα αγόραζε το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Από σήμερα εξάλλου βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων το βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη» που περιγράφει με λεπτομέρειες όσα έγιναν επί κυβερνήσεων Τσίπρα.

Ένας από τους πρώτους πολίτες που κατάφερε να αποκτήσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Από τότε που μάθαμε ότι θα βγάλει βιβλίο, σίγουρα (είχαμε αγωνία) να μάθουμε τα γεγονότα από μέσα», ανέφερε. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο ήταν και ο πρώτος που το αγόρασε.

«Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη», σημείωσε, προσθέτοντας πως έφτασε από νωρίς έξω από τις εκδόσεις για να προμηθευτεί το βιβλίο. 

 

«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω», είπε ο αγοραστής, εξηγώντας πως βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο από τις 7:30 το πρωί.

Ο ίδιος, όπως είπε, θέλει να μάθει όλες το παρασκήνιο όσων έγιναν εκείνα τα χρόνια «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που έκλεισαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε.

«Αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο τώρα στον Αλέξη δεν είναι σε θέση να κουνάνε δάχτυλο και δεν είναι άμοιροι ευθυνών» σχολίασε.

«Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο και πάλι πρωθυπουργός. Το ιδανικό, να ξαναδημιουργήσουν πάλι την παρέα που είχανε και να ξανακυβερνήσουνε την Ελλάδα» κατέληξε.

