Aλκέτ Ριζάι: Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας απέρριψε το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του

Απορριπτική ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, στο αίτημα υφ’ όρον απολύσεως, του 47χρονου Αλβανού βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι από τις Φυλακές Δομοκού.

Αίτημα το οποίο είχε εισαχθεί από τον βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι τον περασμένο Απρίλιο και τέθηκε προς συζήτηση στις αρχές του καλοκαιριού, όπως αναφέρει το lamiareport.gr.

Ο άνθρωπος που τον Ιούνιο του 2006 και το Φεβρουάριο του 2009 είχε αποδράσει με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, έχοντας πλέον εκτίσει περισσότερα από 21 χρόνια στη φυλακή, πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για να ζητήσει τα όσα ευεργετικά προβλέπει ο νόμος για την κοινωνική επανένταξη των καταδίκων.

Μάλιστα από το 2021 κάνει κανονικά χρήση αδειών, με την τελευταία να του έχει χορηγηθεί μέσα στον Αύγουστο του 2025.

Ο Αλκέτ Ριζάι έχει καταδικαστεί δύο φορές σε ισόβια κάθειρξη, για τις δολοφονίες των Κώστα Κουτελιέρη και Γιάννη Κάτσιου (στις 26 Αυγούστου 2006, 2.5 μήνες μετά την 1η ηχηρή του απόδραση) ενώ οι ποινές για τις υπόλοιπες πράξεις του φτάνουν τα 25 χρόνια.

Πρωτοσυνελήφθη το 2003 για τη δολοφονία του Θανάση Κορωπιώτη και από τότε εκτός φυλακής έζησε κάτι παραπάνω από 11 μήνες, όσο ήταν καταζητούμενος για τις δύο εντυπωσιακές αποδράσεις του.