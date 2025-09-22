Ελλάδα

Αλμυρός: Σε σοβαρή κατάσταση 66χρονος εργαζόμενος που καταπλακώθηκε από γερανό

Ο άνδρας μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας Αλμυρού στο Νοσοκομείο Βόλου, καθώς η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή
Γερανοφόρο όχημα
Γερανοφόρο όχημα / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα έγινε σήμερα το πρωί, Δευτέρα (22/9/2025), στον Πλάτανο Αλμυρού κοντά στον Βόλο, όπου κομμάτια από γερανό έπεσαν πάνω σε έναν 66χρονο εργαζόμενο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Το συμβάν στον Αλμυρό σημειώθηκε όταν ο γερανός που χρησιμοποιούνταν στο σημείο έπαθε ξαφνικά βλάβη. Τμήματα του εξοπλισμού ξεκολλήσαν από τον γερανό και καταπλάκωσαν τον εργαζόμενο, ρίχνοντας τον στο έδαφος.

Οι εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν και κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού για τις πρώτες ιατρικές φροντίδες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, καθώς η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή.

Οι γιατροί διαπίστωσαν βαρύ τραυματισμό στο θώρακα και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η μηχανική αστοχία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΣτΕ: «Όχι» στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σε υπαίθριους χώρους χωρίς κανονισμό οροφοκτησίας και αν εκφράζονται αντιρρήσεις από συνιδιοκτήτη
Με τον τρόπο αυτό το ΣτΕ καθιστά σαφές ότι το δικαίωμα συναπόφασης των συνιδιοκτητών υπερέχει έναντι της βούλησης της πλειοψηφίας
Πολυκατοικίες
Newsit logo
Newsit logo