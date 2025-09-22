Αλμυρός: Σε σοβαρή κατάσταση 66χρονος εργαζόμενος που καταπλακώθηκε από γερανό

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα έγινε σήμερα το πρωί, Δευτέρα (22/9/2025), στον Πλάτανο Αλμυρού κοντά στον Βόλο, όπου κομμάτια από γερανό έπεσαν πάνω σε έναν 66χρονο εργαζόμενο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Το συμβάν στον Αλμυρό σημειώθηκε όταν ο γερανός που χρησιμοποιούνταν στο σημείο έπαθε ξαφνικά βλάβη. Τμήματα του εξοπλισμού ξεκολλήσαν από τον γερανό και καταπλάκωσαν τον εργαζόμενο, ρίχνοντας τον στο έδαφος.

Οι εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν και κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού για τις πρώτες ιατρικές φροντίδες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, καθώς η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή.

Οι γιατροί διαπίστωσαν βαρύ τραυματισμό στο θώρακα και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε η μηχανική αστοχία.