Άλυτο παραμένει το μυστήριο της οσμής στα νότια προάστια της Αττικής – Επί ποδός οι αρχές, συνεχίζονται οι έρευνες

Καμιά επίσημη απάντηση δεν υπάρχει για την έντονη οσμή που θύμιζε φυσικό αέριο και προκάλεσε συναγερμό κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής από το μεσημέρι της Τρίτης (19.05.2026).

Η οσμή ανησύχησε τους κατοίκους και η κινητοποίηση, ειδικά στα νότια προάστια ήταν τεράστια, για το ενδεχόμενο να υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη από το Λαγονήσι μέχρι τη Δραπετσώνα και από τη Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και τον Άγιο Δημήτριο. Αρκετοί δήμοι συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, κρατώντας τα παράθυρα κλειστά.

Τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι δεν υπήρξε κάποια διαρροή στο νοτιοανατολικό μέτωπο της Αττικής τόσο από τους ελέγχους που έκανε η πυροσβεστική και το λιμενικό, αλλά και από την ενημέρωση της εταιρίας φυσικού αερίου. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό, είχε παρατηρηθεί και πριν από ένα μήνα.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποια πλοίο στον Σαρωνικό να εξαέρωση και να προκάλεσε αυτόν τον πανικό με το μυστήριο ακόμα να παραμένει άλυτο. Μέχρι τις τρεις το μεσημέρι η οσμή ήταν έντονη και από το απόγευμα το φαινόμενο κάπως υποχώρησε.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έπειτα από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή ή άλλη δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο τμήμα του δικτύου.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Αττικής επισημαίνει ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε αναφορά για περιστατικό διαρροής.

Σε αυξημένη ετοιμότητα το Λιμενικό

Το Λιμενικό Σώμα έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει δοθεί εντολή στα περιπολικά σκάφη να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λιμενικό διενεργεί προληπτικούς ελέγχους και περιπολίες, εστιάζοντας τόσο σε θαλάσσιες ζώνες όπου κινούνται πλοία όσο και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα κάποιο ανησυχητικό στοιχείο.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διερευνηθεί εάν το φαινόμενο οφείλεται σε τεχνικό, περιβαλλοντικό ή άλλο παράγοντα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το χρονικό

Λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης, έντονη και δυσάρεστη οσμή άρχισε να γίνεται αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Από τις 11:40 το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων είχε ήδη δεχθεί πολλαπλές κλήσεις για μυρωδιά που έμοιαζε με υγραέριο σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν ελέγχους στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές, χωρίς όμως αρχικά να εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου.