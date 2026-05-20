Καρυστιανού για Καραχάλιο μετά την μήνυση: «Γιατί δεν τον έχουν βρει;» – «Είμαι παντού, τι έχεις πάθει μαζί μου;» της απαντά

Με αναρτήσεις συνεχίζεται ο «πόλεμος» μεταξύ του Νίκου Καραχάλιου και της Μαρίας Καρυστιανού, αφού η δεύτερη τον μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμηση. Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών αναρωτήθηκε το βράδυ της Τρίτης (19.05.2026) «που έχει εξαφανιστεί;» και δεν έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτόφωρου, με τον επικοινωνιολόγο να της απαντά «κορίτσι μου ηρέμησε, παντού είμαι».

Η αρχή του κακού έγινε όταν δημοσιεύτηκαν στα social media βίντεο με την Μαρία Καρυστιανού κατά τη διάρκεια συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη. Έτσι, ο Νίκος Καραχάλιος έκανε ανάρτηση κατηγορώντας την πως δέχθηκε εντολή για την ίδρυση του κόμματος από την Μόσχα –μέσω του Θανάση Αυγερινού-, προκαλώντας την αντίδρασή τους.

Οι δυο τους έσπευσαν στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσαν μήνυση.

Το βράδυ ωστόσο και εφόσον ο Νίκος Καραχάλιος δεν είχε συλληφθεί, η Μαρία Καρυστιανού έκανε νέα ανάρτηση, αναρωτώμενη το πού έχει εξαφανιστεί, γιατί δεν εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα και γιατί οι αστυνομικοί δεν τον έχουν συλλάβει ακόμη.

Τον κατηγόρησε μάλιστα πως προστατεύεται από το «σύστημα» και πως ρίχνει «λάσπη» στο πρόσωπό της.

Λίγες ώρες μετά και αφού είχε λήξει το αυτόφωρο, ο Νίκος Καραχάλιος της απάντησε προτρέποντας να ηρεμήσει και ρωτώντας την αν αυτό που έχει πάθει μαζί του είναι φαντασίωση, εμμονή ή ψύχωση.

Νίκος Καραχάλιος: «Πρόσεξε μη γυρίσεις στα παλιά»

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:

«Μαρία μου, κορίτσι μου, ηρέμησε… Πού να εμφανιστώ; Εδώ είμαι! Παντού είμαι! Τι έχεις πάθει μαζί μου; Φαντασίωση είναι; Εμμονή είναι; Ψύχωση είναι;

Πρόσεξε μην γυρίσεις στα παλιά… Έχεις αγώνα αύριο στη Θεσσαλονίκη! Ξεκινάμε! (Τις μάζεψες τις υπογραφές ή ακόμη;) Κι αν “τελειώσουμε” στραβά, υπάρχει πάντα το @tokyma. Ξεκουράσου. Με κατανόηση στο λέω… Τα λέμε το πρωί, εδώ στο Χ.

ΥΓ1. Με τιμά ότι μου κάνατε μήνυση, όπως και στην Λάουρα Κοβέσι, δηλαδή εμάς που τα βάζουμε με τις αδικίες…

ΥΓ2. Αυτόν τον Θανάση, που είναι σοβαρό παιδί, γιατί τον ταλαιπωρείτε;

ΥΓ3. Μην κατηγορείτε άδικα ΚΑΙ τους αστυνομικούς. Θα τους χρειαστείτε μια μέρα…»

Μαρία Καρυστιανού: «Γιατί δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια;»

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός; Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του;

Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές; Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπο μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά! Μα ποιους νομίζει ότι κοροϊδεύει; ´Έχετε μια ώρα ακόμη…».