Αμετακίνητοι οι αγρότες: Νέες κινητοποιήσεις σε Ιονία Οδό και Κάστρο – Περικυκλωμένη από 3 μπλόκα η Θεσσαλονίκη

Σκληρή γραμμή συνεχίζουν να κρατούν οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις και στήνοντας νέα μπλόκα σε κάθε άκρη τη χώρας. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα 2 την Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες, ενώ νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Τα τελωνεία και οι μεθοριακοί σταθμοί είναι ακόμη υπό αποκλεισμοί.

Στην Ιονία Οδό οι αγρότες έστησαν μπλόκα και στα 2 ρεύματα και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων παρά μόνο αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών. Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα σήμερα (07.12.2025) στην Πανελλαδική Διάσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια (ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα που έστησαν οι αγρότες), όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους αλλά και τις νέες κινητοποιήσεις με σκοπό να πιέσουν την κυβέρνηση.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνεται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

300 τρακτέρ στο μπλόκο της Φθιώτιδας

Από νωρίς χθες το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησε από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά. Εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου.

Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή.

Οι συγκεκριμένοι αγρότες βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ που θα αποκλείσουν τους παράδρομους. Κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας. Το ίδιο κλίμα αποφασιστικότητας επικρατεί και στους υπόλοιπους αγρότες.

Οι συνέπειες για τους οδηγούς είναι ιδιαίτερα επώδυνες. Για μία διαδρομή περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τα διόδια της Αγίας Τριάδας απαιτούνταν περισσότερες από 3 ώρες, καθώς η κυκλοφορία γίνεται μέσω στενών παράδρομων, συχνά με μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας και με συνεχή εμπόδια λόγω των αγροτικών μηχανημάτων.

Παράλληλα, στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες, ενώ για σήμερα προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες.

Ενισχύονται τα μπλόκα στα τελωνεία, νέες κινητοποιήσεις σε δυτική Μακεδονία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 17:00, αποφάσισαν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Πολύ δυναμικό είναι το παρών που δίνουν οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας, το μεγαλύτερο στα χρονικά.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, έχοντας στήσει πρόχειρες σκηνές και έχοντας ανάψει φωτιές, ενώ σήμερα στις 12 στη συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσουν την κλιμάκωση του αγώνα γιατί όπως λένε όχι μόνο είναι αποφασισμένοι, αλλά θέλουν να κάνουν και κάποιες άλλες δράσεις, όπως να κλείσουν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και αν χρειαστεί να πάνε και στη Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά στον Προμαχώνα από χθες τις 17:00 στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες προχώρησαν στο άνοιγμα και των δύο ρευμάτων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι χθες είχαν αποκλείσει το τελωνείο για τα φορτηγά από τις 13:00 έως τις 17:00, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Για περίπου μία ώρα η πρόσβαση ήταν κλειστή για όλα τα οχήματα, εξαιτίας της παρουσίας φορτηγών δημοσίας χρήσης που έφτασαν στο σημείο για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον αγώνα των αγροτών.

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Μία «ανάσα» από το αεροδρόμιο κλούβες των ΜΑΤ παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε περίπου 150 τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στα Πράσινα Φανάρια.

Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί σε 3 σημεία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Νέο μπλόκο στήθηκε σήμερα στον κόμβο Δερβενίου από αγρότες του Λαγκαδά, της Βόλβης και του Ωραιοκάστρου, χωρίς να κλείσουν τον δρόμο.

Στα Μάλγαρα έχει ανοίξει από χθες το ρεύμα Αθηνών – Θεσσαλονίκης που είχε κλείσει το απόγευμα του Σαββάτου για δύο ώρες.

Ανοιχτός ο κόμβος Πύργου

Χθες είχε κλείσει και ο κόμβος Πύργου, καθώς οι αγρότες της Ηλείας συνεχίζουν για 5η συνεχόμενη μέρα τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Αρκετοί αγρότες διανυκτερεύουν σε αυτοσχέδιο κιόσκι και όπως επισημαίνουν δεν θα υποχωρήσουν, ζητώντας από την πολιτεία να εκπληρώσει τα αιτήματά τους.

Το χθες μεσημέρι προηγήθηκε μια ακόμα κινητοποίηση και μπλόκο στην εθνική οδό, στον κόμβο των Λεχαινών και όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να αλλάξει η κατάσταση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κυκλοφορία στον κόμβο του Πύργου έχει αποκατασταθεί, καθώς ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση των αγροτών στην Ηλεία.