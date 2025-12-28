Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες: Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας και στο Μαρτίνο

Στα μπλόκα τους παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι έχουν κλείσει αρκετούς δρόμους δημιουργώντας τεράστιες ουρές αυτοκινήτων με τους εκδρομείς που επιστρέφουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Πολύ μεγάλη είναι η ταλαιπωρία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν στην Αθήνα στην περιοχή της Βοιωτίας, λόγω του μπλόκου των αγροτών στο Κάστρο.

Στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά περίπου 3 χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας. Οι αγρότες από χθες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε πριν λίγο για να απορροφήσει την κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο.

Προς το παρόν, δεν παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στο τμήμα από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, δηλαδή από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει δραματικά στην περιοχή της γέφυρας στο Μαρτίνο στο 125 χλμ της ΠΑΘΕ. Εκεί έχει ήδη σχηματιστεί ουρά που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, καθώς τα οχήματα που κινούνται στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονται να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνται στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, για να καταλήξουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα στο 75 χλμ της εθνικής οδού και να συνεχίσουν προς Αθήνα. Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.

Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων

Στα μπλόκα παραμένουν ανυποχώρητοι οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, οι οποίοι τονίζουν πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα. Με τις καθημερινές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους των μπλόκων ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων, τονίζοντας πως θα συνεχίζουν τον αγώνα τους που αποτελεί γι’ αυτούς θέμα επιβίωσης. «Εμείς θα φύγουμε τελευταίοι», τονίζουν οι αγρότες από το μπλόκο στα διόδια του Ε65 και επισημαίνουν πως «δεν θα μετακινηθούμε, αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας».

Οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα σε μια συμβολική κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Με τρακτέρ, αγροτικά και ιδιωτικά ΙΧ κινήθηκαν προς τα διόδια των Σοφάδων σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση σε ΙΧ, φορτηγά και λεωφορεία χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Οι παραγωγοί, έχοντας φροντίσει να «τυφλώσουν» τις κάμερες ελέγχου του σταθμού διοδίων με σακούλες, σταματούσαν στιγμιαία τους οδηγούς για να μοιράσουν κείμενα, να μιλήσουν μαζί τους και να κεράσουν καφέ, ανταλλάσσοντας ευχές για «καλή χρονιά» και «καλό δρόμο».

Ο κλοιός σφίγγει στην υπόλοιπη επικράτεια με την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να έχει κοπεί ουσιαστικά στα τρία. Στη Λάρισα παραμένει κλειστή η αερογέφυρα Νίκαιας, ενώ στα Μάλγαρα έχει αποκλειστεί το ρεύμα προς Αθήνα μέχρι την Τρίτη, ημέρα που αναμένεται να ανοίξουν οι δρόμοι για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Ωστόσο, οι αγρότες άνοιξαν προσωρινά το ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 18.00 και θα αποφασίσουν στη συνέχεια τι θα γίνει. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ήταν ήδη ανοιχτό.

Για μια ώρα, από τις 13.00 μέχρι τις 14.00, οι αγρότες έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας οδού στη θέση Δερβένι (προς Θεσσαλονίκη και προς Καβάλα) και σχηματίστηκαν ουρές στους παράδρομους στους οποίους διοχετεύτηκαν τα αυτοκίνητα.

Παρόμοια εικόνα επικρατεί στο Κάστρο Βοιωτίας όπου η εθνική είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στα σύνορα, με το Τελωνείο Ευζώνων να κλείνει κατά διαστήματα και τους σταθμούς Προμαχώνα και Εξοχής να παραμένουν κλειστοί για τα φορτηγά. Κοινό αίτημα όλων των μπλόκων, όπως διατυπώθηκε και στη χθεσινή συνάντηση στην Επανομή, παραμένει ο ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση.

Μαρινάκης: «Ο ειλικρινής διάλογος – και μόνο αυτός – θα φέρει τις λύσεις»

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις τόνισε ότι «o ειλικρινής διάλογος – και μόνο αυτός – θα φέρει τις λύσεις».

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο πρωθυπουργός μάλιστα, είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία» επισήμανε ο κ. Μαρινάκης και σημείωσε:

«Για την κυβέρνηση, η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου» και εκτίμησε ότι «πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη».

«Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας» τόνισε ο κ. Μαρινακης και κατέληξε: «Ο ειλικρινής διάλογος – και μόνο αυτός – θα φέρει τις λύσεις».