Αμφιλοχία: Αυτοκίνητο τούμπαρε σε χαντάκι – Από θαύμα σώθηκε οικογένεια που γυρνούσε από τη θάλασσα

Μια ανάσα από την τραγωδία βρέθηκε μία οικογένεια στην Αμφιλοχία, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε πολλές φορές, πριν καταλήξει με την οροφή στο έδαφος.

Η εικόνα μετά το τροχαίο στην Αμφιλοχία προκαλεί σοκ. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε μια μάζα από παραμορφωμένες λαμαρίνες, όμως μέσα από τα συντρίμμια κατάφεραν να βγουν ζωντανοί και οι τέσσερις επιβαίνοντες, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

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Όλα συνέβησαν περίπου στις 18:30 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Βόνιτσας.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και το όχημα βγήκε εκτός πορείας. Ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη διαδρομή περίπου 50 μέτρων στο πρανές, με το αυτοκίνητο να ανατρέπεται αρκετές φορές.

Τελικά ακινητοποιήθηκε ανάποδα και σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα μέλη οικογένειας από το Αγρίνιο, τα οποία επέστρεφαν από μπάνιο στη θάλασσα.

Μέσα βρίσκονταν μία 61χρονη γυναίκα, ο γιος της που οδηγούσε το όχημα και δύο παιδιά.

Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές και μέσα σε περίπου πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 61χρονη και ένα 11χρονο παιδί μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν είχαν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για επιπλέον εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.