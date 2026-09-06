Ελλάδα

Χαλκιδική: Κοριτσάκι 2 ετών σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στη θάλασσα – Μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Η ανήλικη από την Αλβανία, βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον πατέρα της και τα δύο επίσης ανήλικα αδέρφια της
Ασθενοφόρο και περιπολικό σε παραλία
Ασθενοφόρο και περιπολικό σε παραλία / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
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Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από λουόμενο ανασύρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (06.09.2026), 2χρονο κοριτσάκι, σε παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής.

Άμεσα κλήθηκε η Λιμενική Αρχή του Σταυρού Χαλκιδικής και έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει το περιστατικό στην παραλία.

Η ανήλικη από την Αλβανία, βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον πατέρα της και τα δύο επίσης ανήλικα αδέρφια της. Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της Ομάδας Διάσωσης Βόλβης και ανέκτησε τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδυτού και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

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