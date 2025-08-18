Ελλάδα

Αναγκαστική προσγείωση ελικοφόρου στη Μύκονο μετά από ένδειξη για φωτιά

Από τον έλεγχο αποδείχθηκε πως η ένδειξη ήταν λανθασμένη - Στο ελικοφόρο επέβαιναν μόνο ο κυβερνήτης και ο συγκεβερνήτης
Πύργος ελέγχου
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Σε αναγκαστική προσγείωση, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, προχώρησε ο κυβερνήτης ενός ελικοφόρου μετά από ένδειξη για φωτιά.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου (16.08.2025) όταν στο ελικοφόρο που εκτελούσε την πτήση Ρόδος – Αθήνα με μοναδικούς επιβάτες τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, εμφανίστηκε η ένδειξη για καπνό στο πίσω μέρος. Έτσι ζητήθηκε να γίνει προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ώστε να ελεγχθεί η ένδειξη.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Μυκόνου έδωσε σήμα για να γίνει προσγείωση και αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν τα πυροσβεστικά οχήματα του αερολιμένα.

Τελικά το ελικοφόρο προσγειώθηκε σε λίγα λεπτά με απόλυτη ασφάλεια. Από τον έλεγχο που έγινε αποδείχθηκε πως δεν εκδηλώθηκε φωτιά.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA» αναφέρει πως υπήρξε λανθασμένη ένδειξη του αισθητήρα αλλά για κάθε ενδεχόμενο ο κυβερνήτης έπρεπε να κάνει την προσγείωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Πετάχτηκα στον αέρα πάνω σε τοίχο» λέει 16χρονος που τραυματίστηκε στο λούνα παρκ στη Ρόδο – Τι υποστηρίζει η ιδιοκτήτρια
Η επιχείρηση υποστηρίζει πως δεν υπήρξε καμία τεχνική αστοχία στον εξοπλισμό και πως ότι συνέβη είναι αποτέλεσμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς των επιβατών
Το λούνα πάρκ στην Ρόδο
3
Newsit logo
Newsit logo