Αναστασάκης για τη σύγκρουση στην Ψάθα: «Τα ελικόπτερα βρισκόταν στον “νεκρό τομέα” των χειριστών»

Η τραγωδία από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα έχει σοκάρει τη χώρα και η έρευνα για τα αίτια της φονικής σύγκρουσης συνεχίζεται.

Ο Ιωάννης Αναστασάκης, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία μίλησε σήμερα Δεύτερα (03.07.2026) στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και αναφέρθηκε στα πιθανά αίτια της σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα.

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«Θα μου επιτρέψετε να πω τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των χαμένων αλλά και στην αεροπορική οικογένεια και επίσης και στα άτομα των πεζοπόρων τμημάτων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις πυρκαγιές. Ήταν μεγάλες πυρκαγιές και δυστυχώς είχαμε αυτά τα θύματα», είπε ο κ. Αναστασάκης στην αρχή της συνομιλίας τους, υπογραμμίζοντας πως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν τα ελικόπτερα πυρόσβεσης είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

Αναφερόμενος στο βίντεο της σύγκρουσης τόνισε χαρακτηριστικά «πράγματι φαίνεται ότι το τοπίο είναι καθαρό, ο ορίζοντας. Πλην όμως, εάν αυτά τα ελικόπτερα είχαν και άλλες ρίψεις, πολύ πιθανόν να είχαν θολώσει κάποια κομμάτια από τα τζάμια, από τα κρύσταλλα. Και ενώ ναι μεν έχει καθαριστεί μπροστά, υπάρχουν γωνίες στις οποίες περιορίζεται η ορατότητα λόγω της στάχτης. Αυτό είναι το ένα.

Το δεύτερο είναι ότι λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στον νεκρό τομέα. Τι σημαίνει νεκρός τομέας; Είναι ο τομέας που δεν βλέπω. Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον εμπρός και κάτω χειριστή στο ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Και αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε «νεκρό τομέα».