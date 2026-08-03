Ελλάδα

Τραγωδία στον Όλυμπο: Νεκρός 32χρονος μετά από βουτιά σε ρέμα

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή τριών φίλων στον Όλυμπο
H ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται ομόφωνα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό (ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ EUROKINISSI)
(ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ EUROKINISSI)
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Έχασε τη ζωή του ένας 32χρονος που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όταν βρέθηκε από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις του σε φαράγγι, στη θέση Κόκκινος Βράχος, στο ρέμα Ορλιά, στον Όλυμπο.

Ο 32χρονος είχε πάει το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) μαζί με τρεις φίλους του εκδρομή στον Όλυμπο. Ο άνδρας από την Αμαλιάδα συναντήθηκε με δύο φίλους του από τη Θεσσαλονίκη στην Πιερία και μαζί σκαρφάλωσαν στον Όλυμπο.

Αναρριχήθηκαν μέχρι τον Κόκκινο Βράχο στο ρέμα Ορλιά, στα 650 μέτρα υψόμετρο. Εκεί δημιουργείται ένας από τους πιο ωραίους φυσικούς καταρράκτες του Ολύμπου, οι οποίοι καταλήγουν σε μια βάθρα.

Σ’ αυτή τη βάθρα βούτηξε ο 32χρονος και με το που έπεσε στα κρύα νερά του Ολύμπου έπαθε, σύμφωνα με πληροφορίες, ανακοπή με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Στη συνέχεια, οι φίλοι του ειδοποίησαν το 112, ενημερώθηκε αμέσως η Πυροσβεστική και δεκατέσσερις πυροσβέστες μετά από περίπου δύο ώρες πεζοπορία έφτασαν στο δύσβατο σημείο, εντόπισαν τον 32χρονο, τον ανέσυραν από τη βάθρα και τον παρέδωσαν στις 7 το απόγευμα στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, από τα αποτελέσματα της οποίας θα διαπιστωθούν και τυπικά τα ακριβή αίτια θανάτου του 32χρονου.

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